Забастовки сценаристов завершены, производство сериала снова запущено.

Съемки нового сериала по сборнику рассказов Джорджа Р.Р. Мартина (George Raymond Richard Martin) "Рыцарь Семи Королевств", начнутся весной следующего года. Первый сезон основан на первой повести "Межевой рыцарь". Сериал будет приквелом к "Игре Пристолов", он расскажет историю рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгга (будущий король Семи Королевств Эйегон V Таргариен).

После смерти странствующего "межевого рыцаря", сира Арлана из Пеннитри, оруженосец Дунк надевает доспехи погибшего рыцаря, берет его снаряжение, трех лошадей и оставшиеся деньги, в надежде выиграть больше золота в городе Эшфорд под именем "Сир Дункан Высокий". По пути он обретает собственного оруженосца в лице мальчика по имени Эгг. Позже Дункан узнаёт, что Эгг является принцем из династии Таргариенов. Герой оказывается в центре конфликта, который можно разрешить только поединком с участием самых знаменитых рыцарей Вестероса, включая наследника престола.

Джордж Мартин является сценаристом и исполнительным продюсером проекта. Также над сериалом работает сценарист Стивен Конрад (Steven Conrad) известный по фильмам The Pursuit of Happyness (В погоне за счастьем) и The Secret Life of Walter Mitty (Невероятная жизнь Уолтера Митти). Производство сериала было приостановлено в мае этого года, причиной этому стали забастовки сценаристов, которые официально завершились 27 сентября.

Известно, что первый сезон будет включать в себя шесть эпизодов. Если учесть, что съемки начнутся только весной следующего года, логично ожидать выход сериала в первой половине 2025 года.