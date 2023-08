Предстоящий фильм о Человеке-пауке находится на первоначальном этапе разработки, но из-за забастовок нельзя понять когда начнется съемочный процесс

Во времена забастовок в Голливуде трудно сказать какое будущее ожидает кино и теле проекты. Это касается не только самих митингов, но и отсрочек на неопределенный срок, а так же общих кадровых вопросов. Предстоящий фильм о Человеке-пауке уже находится на первоначальном этапе разработки. Но в силу обстоятельств, нельзя даже приблизительно сказать о том когда начнется съемочный процесс. Возвращение Тома Холланда к роли Питера Паркера, неудивительно, поскольку проект является сиквелом Spider-Man: No Way Home.

Известный инсайдер "MyTimeToShineHello" опубликовал новость на своей странице Twitter. Два сценариста последних трех фильмов (Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far from Home, Spider-Man: No Way Home), Крис МакКенна и Эрик Соммерс, заняты написанием сценария к следующему проекту серии. Согласно сообщению, возможно на данный момент уже имеется ранняя версия сценария.

Ранее уже ходили слухи, что Spider-Man 4 станет кроссовером с сериалом Daredevil: Born Again. Ожидается, что в фильме Питер Паркер - объединится с Мэттом Мердоком, чтобы свергнуть мэра Уилсона Фиска, поскольку тот, соберет и возглавит несколько преступных синдикатов объединенных целью покончить с героями.