Более или менее средний на релизы апрель подошел к концу. Мы все ближе и ближе к показу Starfield - да, наверное самая ожидаемая игра на сегодняшний день. Я напомню, что дайрект с показом геймплея проекта состоится в июне, 11 июня. Там нам покажут всё, буквально всё, что мы хотим знать про игру. Надеюсь, не получится так, как получилось с недавним майским релизом - Redfall (если следите за игровой сферой, то понимаете, о чем я говорю). Уж, от Bethesda я такое не переживу... Не хотелось бы терять огромный проект из-за того, что издатель в лице Microsoft поторопил разработчиков, и не дал дополнительное время. Так, вроде Bethesda смогла самостоятельно отбиться от давления и выбрать дату релиза в сентябре, так что, должно быть все нормально, но это, конечно, всё без гарантий. Игра все таки довольно масштабная, да и сама Bethesda имеет репутацию не лучших оптимизаторов. А в последние годы разработчики будто забили на оптимизацию, говоря "Да вот же есть 4090, купи ее, и будет у тебя 30FPS... Наверное. Ну еще DLSS включи, и точно все будет хорошо".

В этом месяце релизов, популярных, не так много, как хотелось бы. Лично меня из всего списка интересуют только парочка проектов, но я покажу вам побольше. И, сразу приготовьте хорошую видеокарту для The Lord of the Rings: Gollum, этакого мема игровой индустрии без оптимизации, потому что с ее графической составляющей требования просто смешат, но об этом позже. Вот основные игры этого месяца: Company of Heroes 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Humanity, beta Diablo IV, LEGO 2K Drive и After Us.

Company of Heroes 3 (Console):

Легендарная стратегия, продолжение второй части вышедшей аж в далеком 2013 году, которая перенесет вас на африканский фронт Второй мировой. Проект уже доступен на ПК, но не на консолях. 30 мая проект выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X. На санкционных территориях приобрести игру нельзя. Так, чтобы приобрести игру в РФ придется изменить регион, вот самые выгодные, и в то же время безопасные (список Steam версии):

Украина - 2947 рублей;

Турция - 3188 рублей;

Казахстан - 3511 рублей;

Китай - 3364 рублей;

Консольный порт получит адаптированный интерфейс. Разработчики также перенесли тактическую паузу, которая позволяет изучить проблемы на фронте и решить их, не беспокоясь за то, что в это время ваше войско разнесет враг. Эта функция позволяет заморозить битву на время, дать себе передохнуть. Так сказать, функционал для тех, кто испытывает проблемы при игре в реальном времени. На консолях будут доступны две сюжетные кампании, как и на ПК. Все новвоведения первой кампании будут доступны, включая динамическую карту. И конечно, присутствует мультиплеер. Сразу на релизе будут введены новвоведения последнего большого апдейта, который ввел в игру косметику и фиксы.

Правда, сама игра на ПК не выстрелила. Если смотреть на отзывы в Steam, то в большинстве своем они негативные. Так уж получилось, что в игре слабая сюжетка, имеются микротранзакции (ну, они имели место и раньше), нет повторов, а этот функционал использовался всем сообществом во второй части, и проблему рангов в сети нужно решать. Вроде вот имеется мультиплеер, но сделан как-то слабо, больше похож на ранний доступ, бетку, за ваши деньги разумеется. В будущем, за десяток лет, это допилят, но сейчас — отвратительно. Как всегда, это типичная реализация игр в 2023 году — разработчики берут с вас деньги за то, что вы тестируете их незаконченный проект. А если вдруг разработчики не смогут добиться целей по заработку с микротранзакций, то всегда можно сказать, что апдейтов не будет, простите, но ждите новой игры.

Так, люди советуют брать игру на распродаже - и я согласен. Игра значительно подорожала. Еще на анонсе, находясь на турецком регионе я буквально выпал, когда увидел ценник - 800 лир. За что? За Company of Heroes? Извините, конечно, но даже Call of Duty такого себе тогда не позволяла (это сейчас она на турции стоит огромных денег).

Отмечу, что первое крупное обновление для игры — это микротранзакции, внутриигровой магазин, скины и донат. При этом, многие ошибки релиза все еще не решены. Купив игру за 80 долларов, вас просят задонатить, пока создатели медленно полируют игру и выводят ее из бетки. Если честно, то советую подождать распродажи, и когда разработчики закончат балансировать стороны противостояния. Сейчас, играть, по большому счету смысла нет. Если вы фанат франшизы и хотите поддержать создателей — вперед.

Как говорится поспешишь, людей насмешишь. Здесь получилось точно также. Разработчики придумали отличную идею — сделать две сюжетной кампании. А в итоге — получилось ни рыба ни мясо, когда во второй части они сумели сделать одну, но хорошую. Да и изменений по сравнению с CoH2 в техническом плане совсем мало. Нужно детально изучать игру, чтобы понять, что же все таки поменялось (микротранзакции в первом патче, вот что). Как я и сказал, на консольной версии игра сразу будет поддерживать косметику и донат — так что, фанаты CoH и просто стратегий, готовьте свои деньги. Видимо, все игры пойдут по пути "маркетинга" и меньшего сопротивления, собирая деньги с фанатов в последний раз. Зачем убивать легендарную франшизу? Ведь, в долгосрочной перспективе ее лучше сохранить, не совсем ясно.

The Lord of the Rings: Gollum:

Мем года по системным требованиям и оптимизации, просто "моя прелесть", а не требования. Сейчас они средние, но их меняли три раза. Если честно, то у меня есть вопросы прямиком к разработчикам, и имеются сомнения в качестве проекта. Уж, не повторит ли он судьбу Redfall? Вопрос риторический. Давайте сразу ознакомимся с требованиями к тому, чтобы поиграть за золотце:

Минимальные: Nvidia RTX 3060, 16 GB RAM, Intel i7-4770 (средние настройки, 1080р без RTX);

Рекомендуемые: Nvidia RTX 4070 (with DLSS Quality Setting), 32 GB RAM, Intel i3-6100 (высокие настройки с RTX в 1440р);

Ну, уже смешно. Как вы понимаете, даже 4090 может не справится с высокими настройками и RTX без DLSS. Смешно? Да, смешно. Покупая видеокарту за большую цену, вы не можете быть уверены в том, что она вообще потянет новые игры без DLSS. Это очень удивляет, но думаю, через пару лет мы к такому развитию событий привыкнем. Видимо, выбора как такового у нас нет — только топ за огромные деньги, если хочешь получить всё от игры. Эх, всё-таки раньше было лучше.

Кстати, минимум для запуска проекта нужно иметь RTX 2060 либо GTX 1060 (ранее нужно было 1080, думаю это ближе к реальности).

Вот ценник на игру:

Важно отметить, что если вы захотите получить эльфийскую озвучку, то вам придется доплатить реальные деньги, типа DLC. Честно, уже даже не удивляюсь такому решению. Разработчики забивают на оптимизацию, но не на микротранзакции. Ведь, полная игра без ошибок в 2023 году с оптимизацией — это стыдно, в кругах девелоперов застыдят. Хотите получить полное погружение в атмосферу — платите за улучшенную версию. Разработчики уже кстати паки с эмоциями представили, ценник правда не назвали. Еще они хотят выпустить саундтрек, арты, книгу с лором проекта, и озвучку (всё это платно). Ну, хотя бы на русский язык переведут игру, и на том спасибо. Кстати, издателем проекта выступает Nacon (WRC, TDUSC, TT Isle).

The Lord of the Rings: Gollum - приключение Голлума, которое выйдет 25 мая на ПК, PlayStation 4/5 и Xbox Series X. Игра основана на книге Дж. Р. Р. Толкина. Действия происходят параллельно с событиями, описанными в "Братстве кольца". Это отдельная история, которая покажет Голлума так сказать изнутри. Разработчики обещают, что история будет похожа на такие, которые были в книге. Игра будет иметь много стелс механик, избежать боя если пожелаете возможно в любой момент. Различные уникальные навыки, битвы, скрытность, эмоции и открытый красивый мир присутствует. Но, конечно, если ваш ПК сможет хотя бы запустить эту игру.

Очередная бета Diablo IV:

Очередная бетка для Diablo IV пройдет с 12 по 14 мая на ПК и консолях. На новом этапе создатели планируют проверять не качество геймплея и функционала, а хотят убедиться в качестве своих серверов, потому что в прошлый раз получилось встретить игроков не с полностью распростертыми объятиями (ну подумаешь большие очереди, можно и подождать). В общем разработчики собираются провести стресс-тест для серверов, поэтому если вдруг у вас появилось желание помочь разработчикам в этом деле — то, обязательно заходите в игру в период с 12 по 14 мая. Хоть просто зайдите, даже не играйте, ведь интересно будет проверить, насколько они улучшили работу серверов. Будет забавно, если они опять упадут.

Все желающие смогут зайти. Вы сможете создать своего персонажа и прокачать его до 25 уровня. В целом, эта бетка будет похожа на прошлую, ведь вы также сможете пройти только пролог и первый акт. Новенького здесь мало. Скорее, бетка для тех, кто забыл поучаствовать в прошлой, или для тех, кто реально хочет помочь разработчикам Diablo IV (такие есть?).

Отмечу, что это бета-тестирование стало сюрпризом для сообщества. Ведь, оно проходит прямо перед релизом, который состоится 6 июня. Как и в прошлых тестированиях, прогресс будет полностью сброшен (хотя, можно было сделать типа soft launch). Также, будет уникальная награда для тех, кто победит босса Ashava - что это, пока неизвестно. Эта награда уже будет перенесена в финальную версию игры. Важно отметить, что эта версия содержит изменения баланса. Некоторые классы или боссы могут ощущаться иначе, и это абсолютно нормально, ведь создатели вносили изменения после бета-тестирований на основе отзывов. По идее, эта бета-версия покажет состояние финальной игры, но прямо на релизе можно будет найти еще немного изменений благодаря патчу.

Интересно, что разработчики выбрали дату, когда выходит Tears of the Kingdom - прямо-таки борьба за право быть популярным. Создатели хотят протестить серверы, но планируют делать это тогда, когда выходит буквально игра года. Либо они думают, что фанаты Diablo не захотят поиграть в Zelda, либо их фанаты не могут запустить Tears of the Kingdom - ответа только два. Посмотрим, насколько такая дерзкая тактика в итоге окупится.

Вот системные требования игры:

Intel Core i5-2500K;

8 GB RAM;

NVIDIA GeForce GTX 660;

А теперь перейдем к конкуренту Diablo - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Проект запланирован на 12 мая для Nintendo Switch, и будет бороться за онлайн с Diablo IV, потому что бета-тестирование Diablo начнется в тот же день. Это прямое продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild, в котором вы будете изучать небесные просторы.

Компания Nintendo максимально скрывает информацию об игре, поэтому многое от нас еще скрыто, ждет релиза, чтобы удивить нас. Эксклюзив для Nintendo Switch уже можно предварительно заказать.

Известно, что механика деградации оружия останется, то бишь ваше снаряжение со временем будет ломаться. Эта механика стала ключевой в Breath of the Wild, и судя по кадрам из трейлера она будет радовать (или нет) нас и в этом проекте. В проекте многое будет связано с племенем Зонаи, и скорее всего, сюжетная история будет завязана на этом. Даже недавний трейлер на это намекает. В Tears of the Kingdom вам вновь предстоит исследовать королевство Хайрул. Удивительно, но игра будет сильно похожа на Breath of the Wild, потому что частично использует карту прошлой игры. Правда, сколько времени прошло с момента Breath of the Wild - неизвестно. Если много — то изменений в мире тоже будет немало. Судя по трейлеру, частично некоторые локации поднялись в воздух, поэтому теперь большую часть игры вы будете летать по карте.

Собственно, эти летающие острова и являются самым большим изменением. В трейлере уже видно, что таких "летающих" островков не один и не два, а десятки, и по ним придется перемещаться для выполнения квестов. Интересно будет узнать, во что превратились прошлые локации. Также разработчики подтвердили, что Tears of the Kingdom позволит вам не только подняться в небо, но и спуститься под землю. Сколько будет таких подземелий неясно, да и создатели не особо показывали геймплей в них.

Из новых механик можно отметить то, что теперь главный герой сможет перемещать предметы туда, откуда они появились. Если, например в вас выстрелил враг — то, вы можете отправить снаряд обратно прямо во врага и нанести ему урон. В ролике также показали, что например падающий на вас камень можно вернуть обратно наверх, и предварительно на него забравшись, попасть на летающий островок. Это открывает много новых возможностей для исследования. Просто перемещать предметы во времени — это довольно интересная задумка, которая заберет пару часов жизни.

Крафт станет основой этой игры. Теперь, мы сможем собирать оружие из отдельных предметов, как в обычной жизни. Например, если хотите получить дубину, то придется найти камень да палку, и из этого уже получится вышеназванное вооружение. Но, крафт будет очень простым, вам нужно найти лишь предметы, необходимые для создания определенного оружия. Потом вы просто нажимаете одну кнопку - и все готово. Жаль, что не продумали крафт лучше, но и этого, наверное, хватит.

Механика позволяет объединять самые разные предметы. Так, разработчики показали, что можно соединить стрелу с глазом, что позволит сделать ее автоматической, она будет следовать за врагом пока его не поразит. Поэкспериментировать с механикой будет довольно интересно. Особенно сильно в создании предметов поможет интеллект.

Ну, и крафт также возможен для транспортных средств. Так, в ролике показали, что из подручных средств можно будет собрать плот. Именно благодаря этому крафту вы без проблем сможете в будущем забираться на летающие острова или попадать в подземелье. Механика также позволяет фантазировать и собирать различные средства передвижения. Маленький симулятор механика получается.

Humanity:

Отыграйте типичного политика, который управляет людьми (шутка). Humanity это уникальное сочетание головоломки и экшн-платформера, который выходит 16 мая. В этой игре вы возьмете на себя роль одинокой собаки сиба-ину, которая светится белым светом и управляет толпой. Вам придется помочь людям преодолеть препятствия. В прямом смысле толпа не понимает, что впереди опасность. Игра отлично показала интеллект некоторых людей.

Без помощи вашей белой собачки не получится спасти людей. Они не могут даже повернуть в другую сторону, и отойти от обрыва без вас. Станете, и будете стоять — люди погибнут. Все как в мире, а как вы хотели. Как же хорошо разработчики показали типичного человека.

Ладно, игра состоит из 90 сюжетных уровней. После прохождения сюжетки вам станут доступны пользовательские уровни. Как я понимаю, будет возможность создать и свои собственные. Заявлен редактор уровней. Надеюсь, что делиться уровнями с другими пользователями тоже возможно.

В этой игре все светится, и происходит сразу много чего. Пока в релиз проект не выйдет — понять цель и что вообще происходит сложно. Посмотрев трейлер, я если честно... Ничего не понял. Что-то происходит, люди идут за светящейся собачкой, а почему так и что надо сделать — неясно.

Удивительно, но будет возможность поиграть с виртуальной реальностью... За собаку. Только не испугайтесь толпы, которая пойдет прямиком на вас (точнее через вас). Похоже, что сиба-ину ничто иное, а ангел, который спасает людей от пропастей. Ну да разбираться будем на релизе, а вот системные требования:

Минимальные: Intel i5-3450, 4 ГБ ОЗУ, NVIDIA GTX 760;

Рекомендуемые: 8 ГБ ОЗУ, Intel i5-4590, NVIDIA GTX 1070 (это также минимум для виртуальной реальности);

Railway Empire 2:

А это, стратегия, которая дает вам возможность построить свою ЖД-империю. В этой игре вам предстоит возглавить небольшую транспортную компанию, которая специализируется на железной дороге в начале 1800-х годов и провести ее через годы развития. Это типичная стратегия, похожая например на Transport Fever 2. В игре нужно развивать свою компанию и победить своих конкурентов, развив бизнес быстрее, чем они.

Разработчиками выступает Kalypso Media - они создатели стратегии Tropico. Игра легендарная, но ожидать существенных обновлений, дополнений и поддержки модификаций не стоит. Не знаю, почему за столько лет разработчики не смогли реализовать такой функционал, но не реализовали.

Первая часть Railway Empire вышла в 2018 году. Отзывы об игре достаточно позитивные. В игру с дополнениями пришли такие страны, как: Япония, Мексика, Германия, Франция, Северная Европа, Британия, Горы Анды. По идее, эти локации должны быть доступны во второй части на релизе, но если нет — то, с обновлениями вернутся. Стоит ожидать, что разработчики добавят новые локации со временем в дополнениях.

Уже доступен предварительный заказ за 2519 рублей. Сейчас кстати, действует скидка в размере 10%.

Но если говорить честно, то больших изменений в игре не будет. Пару месяцев назад я разобрался, что не стоит ожидать полноценного мультиплеера и значительных изменений в геймплее. Разработчики лишь незначительно поменяют функционал облегчив постройку станций, улучшив баланс, и убрав/заменив некоторые механики, как они это успешно делают на протяжении десятка лет с Tropico (иногда, прошлые части могут оказаться лучше и интереснее новых, из-за того, что там были уникальные механики, которые почему-то вырезаны из новой версии). Это удивительный подход, но какой имеем.

Так, на релизе будет доступна вся Европа и США, а также 60 знаменитых локомотивов. Разработчики отмечают улучшенное строительство путей, оно также было расширено до больших масштабов. Вот системные требования:

Минимальные: 8 ГБ ОЗУ; Nvidia GTX 780, Intel i5-3450;

Рекомендуемые: 16 ГБ ОЗУ, Nvidia GTX 1070, Intel i7-9700;

Известно, что будет онлайн-кооператив, но без онлайн-сражений типа PvP. Что ж, в остальном это первая часть за фулл-прайс.

System Shock Remake:

System Shock Remake выходит на ПК 30 мая. Полноценный ремейк оригинала 1994 года постарался сохранить в себе оригинальную атмосферу, и одновременно добавить новенького функционала. И, конечно, создатели постарались обновить графику сохраняя старую атмосферу. Для этого, разработчики постарались незначительно менять текстуры. Вся музыка и звуки — сделаны с нуля. Освещение в ролике от создателей — выглядит, отлично, и да, оно такое же атмосферное, как в игре 1994 года. Видно, что создатели постарались сохранить оригинальность проекта, а не просто все изменили. Все локации будут такими же, как и в оригинале. Имеется поддержка DLSS, так что, в этот раз, вы точно должны сыграть в эту игру. Посмотрим, насколько игра получилась успешной — за ностальгию нужно заплатить 1569 рублей в турецком регионе, ибо на проект распространяются санкции.

Redfall:

Не мог не упомянуть данный проект в этой статье. В отличие от вышеназванных игр - это произведение искусства от Arkane Studios и Microsoft уже вышло в свет. Ценник вы можете увидеть на игру здесь, но на санкционных территориях не продается:

Хотя, знаете, не очень то и хотелось. Отзывы у проекта в основном негативные, да и их довольно мало. Игра, что называется, типичный провал игровой индустрии нынешних лет.

Еще с момента релиза были опасения. И, к сожалению, они подтвердились. Некогда успешная студия, теперь терпит поражение за поражением.

Вообще, если смотреть на описание, то игра выглядит круто: шутер с открытым миром, вариативностью прохождения, разнообразием противников и оружием, а еще с хорошей графикой. Да еще и кооператив имеется. Вот, что могло пойти не так? Да все.

Проект в первую очередь глючит. В нем нет интересного мира, как заявляли разработчики, он буквально бездушный. Искусственный интеллект — как всегда, тупой. Игроки также жалуются на баланс в игре, ибо игра слишком проста для прохождения, из-за сильного вооружения типа пусковой установки. И самое главное, это конечно, обилие различных ошибок, которые мешают нормально поиграть. Знаете, когда игра выдает ошибки, которые заставляют перезапускать проект из раза в раз — то, желание поиграть пропадает очень быстро, а эмоции говорят тебе "сделай возврат".

Если вы желаете просто пострелять в болванчиков — то, игра для вас. Она позволяет просто выключить мозг и банально стрелять в неспособный к противостоянию ИИ. А если у вас есть друг, страдающий такими же симптомами — можно делать это совместно.

Остальные игры:

Быстро пробегусь по другим играм, которые выходят в мае:

Poly Bridge 3 - 30 мая, игра про постройку мостов, продолжение второй части. Если говорить про игру, то она довольно интересная на первых порах, потом надоедает. Любителям головоломок зайдет. Требования маленькие. Русский язык будет, как и поддержка мастерской Steam. Amnesia: The Bunker - 23 мая на консолях выйдет четвертая часть серии игр Amnesia. Это хоррор от первого лица, действие которого происходит в заброшенном бункере времен Первой мировой войны. Warhammer 40K: Boltgun - 23 мая на ПК и консолях обеих поколений выходит олдскульный шутер. Любите мясо и стрельбу в стиле игр 90-х? Вам сюда. Miasma Chronicles - тактическое RPG, которое выйдет 23 мая. Такая себе стратегия в постапокалиптической пустоши. Игра сочетает в себе тактические пошаговые битвы и механики RPG. Все происходит с видом сверху. Неплохая графика присутствует. Имеется улучшаемое оружие, сюжетная история про беду в Америке, и маленькие системные требования. After Us - 23 мая выйдет платформер-приключение про сюрреалистический постчеловеческий мир. Эффекты красивые, а что происходит непонятно. LEGO 2K Drive - 18 мая выйдет гонка в стиле Lego. Есть открытый мир.

В июне же ждем Diablo IV и Final Fantasy XVI. Следующий месяц не особо насыщен на новенькие игры.