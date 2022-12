Такая информация поступила от Джима Райана, главы PlayStation

Разборки между Sony и Microsoft продолжаются, и при чем довольно активно, да настолько, что в это дело подключился популярный и надежный инсайдер Том Хендерсон. Как считает Том, Sony не считает Game Pass своим конкурентом. Такая информация поступила от Джима Райана, главы PlayStation. Он выступил перед сотрудниками, и сравнил успехи Game Pass а также консолей Sony, бояться ему нечего, сказал он.

Как заявил глава, количество подписок на Game Pass только снизилось в текущем году, а вот количество проданных консолей PlayStation 5 за два года превысило количество пользователей Game Pass за 6 и 7 лет. Райан добавил, что Sony почти достигла отметки в 50 миллионов подписчиков, это он имеет в виду свою фирменную PS Plus если что, тогда как подписка от Microsoft имеет несколько меньше подписчиков за годы существования и при внушительной библиотеке игр. По заявлению главы, это около 20 миллионов подписчиков, что как минимум в два раза меньше, чем у PS Plus. Что касается PS Plus и отметки в 50 миллионов, то Райан заявил, что компании предстоит еще много работы, чтобы добиться такой отметки. Одним пополнением библиотеки подписчиков не набрать, по всей видимости планируются масштабные изменения в услуге, хотя, сама Microsoft тоже не стоит на месте.

Решить дело с Game Pass и PS Plus может сделка между Microsoft и Activision, однако которую всячески пытаются отложить в далекий ящик. Обвинения Sony добавляют проблем, и дошло до того, что сейчас крупная Microsoft борется в суде с Федеральной торговой комиссией США и регуляторами из Европы одновременно. По всей видимости, глава PlayStation уже уверен в FTC и их "махинациях", как минимум за Call of Duty уж точно уверен. А я напомню, что главная проблема сделки как раз заключается в Call of Duty - франшизе, которая приносит миллиарды компании Sony, это самая популярная игра у пользователей консоли PlayStation, ну ладно, одна из самых популярных. Если шутер добавить в Game Pass, или забрать проект с консолей Sony - это, конец, для больших доходов, однако не только для Sony, но и для Microsoft. Microsoft уже много раз давала понять, что не будет делать шутер эксклюзивом, но Sony предложений мало, они не хотят, чтобы сделка прошла успешно и всячески пытаются ее отложить на потом. Однако сделка медленно, но верно продвигается вперед, уже в 2023 году ее могут завершить и начать покупку Netflix.