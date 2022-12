За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Перезагрузка в Modern Warfare 2 произойдет уже 14 декабря, тогда появится новая локация в режиме мультиплеера, новый функционал для игры с друзьями в Warzone 2, также появится новый косметический бандл, режим на тематику Кубка мира по футболу в Катаре, и даже обнуленная статистика по К/Д и убийствам, что нехило так разозлило фанатов в итоге, но об этом дальше, пойдем с самого великого, и до самого малого.

Какие изменения описаны здесь:

Atomgrad - новый рейд в Special Ops;

Локация Shipment в мультиплеере;

Известные события на Новый год;

Новая зона в DMZ;

Лимитированный плейлист на тематику Кубка мира в Катаре;

Новый оператор, косметические бандлы и Дед Мороз;

Новая функция для удобной игры с друзьями;

Обнуление статистики;

Call of Duty League Major I;

Бонусы на Новый год;

Как видите, немало изменений, и это, все в рамках обновления первого (почти) сезона.

Atomgrad, рейд, идеальная гриндильня для 4090:

Начну пожалуй, с самого интересного, с путешествия в мир Урзыкстана, знакомого нам по игре 2019 года. Рейд "Atomgrad", уже с самого названия ясно, что мы отправимся биться со злыми русскими, впрочем, как всегда, ничего нового для Call of Duty. И да, приготовьтесь к игре в темноте, ведь рейд будет проходить не в самом Урзыкстане, а в его туннелях, где освещения, собственно, то и нет.

Вы, точнее Прайс, Фара и Газ отправитесь на поиски пропавшей команды операторов в темный заброшенный бункер Урзыкстана. Данный рейд продолжает события сюжетной кампании Modern Warfare 2, так что, конечно, желательно ознакомится с ней, прежде чем вы перейдете к прохождению рейда. Как сказал сам капитан Прайс, рейд требует от вас "жестокости и своевременности".

За успешное завершение рейда можно получить нового черного оператора - "Газ", его можно будет использовать в любых режимах Call of Duty, включая Warzone Mobile после ее релиза. Также прохождение рейда откроет плейлист повышенной сложности, в целом, то же самое, только с улучшенным хардкорным искусственным интеллектом, а учитывая то, что сейчас в DMZ игроки гибнут от слабого ИИ, будет такое прохождение действительно несколько затруднительным достижением. Также во время прохождения нужно быть предельно внимательным, ибо за некоторые скрытые задания можно заполучить другую косметику. Либо, просто следите за Reddit и Twitter, там другие "спецы" опубликуют поэтапное прохождение рейда и все бонусы.

Самое сложное в данном рейде, это подготовка к самому рейду, для доступа к операции вам необходимо завершить несколько заданий, и они, я вам скажу, не самые простые, определенно, под силу не каждому игроку:

Завершить определенное ежедневное задание в баттл-пасе;

Войти в двадцатку лучших в любом плейлисте Warzone 2.0;

Убежать из зоны DMZ на последнем вертолете в последней зоне;

Последнее задание, потребует от вас слаженности действий в команде, желательно, конечно, проходить миссию с друзьями, иначе пропуск в рейд придется открывать часами, мучаясь с рандомами и умирая от игроков с новенькой 4090. Первым делом собирайте 30 тысяч долларов, а далее ищите укромное местечко и смотрите за эвакуационными вертолетами. Ближе к завершению матча, ищите самый поздний вертолет, и надейтесь либо на удачу, либо на союзников, либо на то, что враги уже улетели с карты или вылетели от ИИ. Также, можете попробовать договориться с противником, такая стратегия имеет место для завершения задания в кратчайшие сроки. Ну или можно провести перестрелку, или повторить трюки с Reddit внезапно залетев в уходящий вертолет.

Открыв задание на рейд, игрок сможет без проблем пригласить своих друзей для прохождения специального задания, и действовать разрешение будет, целую неделю. Хотя это и есть одна задача для доступа в рейд, разработчики оставили несколько базовых советов, для облегченного прохождения рейда:

Разогрейтесь перед рейдом в миссиях Special Ops, ознакомьтесь с тактикой искусственного интеллекта, подберите хороший Loadout, и конечно, потратьте пару часиков на заучивание действий ботов, это действительно в итоге поможет, и может спасти вас в рейде от случайной смерти из-за неправильного манса или миссклика; Желательно, повысить основной Loadout до максимального уровня в Special Ops, чтобы ваше вооружение было не только усиленным, но и удобным для ведения огня против ИИ. Правило простое — играйте в Special Ops, пока не прокачаете ветку оружия до конца, или играйте в мультиплеер, однако ни в коем случае не пытайтесь прокачивать основное оружие в Warzone 2.0, это хороший путь для тех, кто хочет над собой поиздеваться, и потерять интерес к проекту быстрее, чем докачать вооружение до максимального уровня;

Также хорошим советом является, это просмотр роликов с гайдом по прохождению, это поможет понять общую стратегию при прохождении, и также поможет избежать многих неприятных смертей в первые разы прохождения. А если совсем ни в какую не дается рейд, можно даже, обратится к "честным" игрокам (осуждаю).

Легенда Shipment возвращается в мультиплеер Modern Warfare 2:

Одна из самых знаковых карт в истории Call of Duty переосмыслена для мультиплеера Modern Warfare II. Shipment - пожалуй, самая легендарная карта в CoD, она берет свое начало еще аж из Modern Warfare 2007 года. Впоследствии она также появлялась в Call of Duty: Modern Warfare 2 (альфа-версия), и конечно, переосмыслена была в игре 2019 года. Разработчики вернули карту вновь, переосмыслив ее по-новому.

Локация переносит вас на грузовое судно, которое понемногу утопает в охваченной штормом части Атлантического океана. Эта версия карты, просто сверхкомпактная, но в то же время, довольно красивая, кстати, локация была в трейлере еще до релиза самого шутера. И вот, тут, появляется новая механика борьбы под водой, если вам мало места на судне, вы можете выпрыгнуть в океан... Реализма здесь конечно мало, но вот для аркадного шутера, это самое то.

Ранее карта была не на судне, а в порту, а еще раньше и в сельской глуши, это была сверхкомпактная карта с 8 контейнерами на ней. Как по мне, первая, именно первая версия локации самая интересная для меня, хотя, и довольно сложна, чтобы на ней играть как профи, из-за несбалансированных точек спавна. Переработанная версия стала больше в 2019 году, и в целом, тоже пойдет, однако таких же безумных перестрелок там уже не было, это походило на более стандартный геймплей Call of Duty. В этот раз разработчики еще больше расширили локацию и добавили возможность плавать в океане, что хорошо, однако жалко, что не вернули такой же сверхкомпактности, как это было в первой части Modern Warfare 2007 года.

Не Shipment

Также в 01 Reloaded появится украшенная версия локации Shipment, говорить тут не о чем, просто локация с подсветкой, елочкой и гирляндами, а также снегом. Такое украшение будет действовать в период с 21 декабря по 4 января. Жаль, но вода, похоже, льдом не покроется :(

Новая зона в DMZ:

Заметили новые ключи в луте на Аль Мазре, но не знаете, куда они ведут в итоге? В новую зону в DMZ, которая, стала опаснее чем нынешние. Местонахождение зоны, конечно же, засекречено, вы думали, разработчики так просто покажут новую зону на карте? А как же интриги, расследования и предательства в ходе исследования карты?

Новая зона — это тайная биологическая лаборатория под названием "Здание 21": только самые сильные операторы могут выжить, не говоря уже, о финальном этапе стронгхолда. Игрокам понадобится ***, чтобы получить доступ к ***.

"За большим риском следует большая награда: высококлассная контрабанда, которую можно найти по всему зданию, особенно в сейфах и специальных зонах, требующих доступа по ключ-карте"

Разработчики предостерегают игроков, секретов там, еще очень много, наверное, столько, сколько было на релизе Warzone 2, да? И качество будет аналогичное, ладно, шучу (надеюсь).

Из описания, конечно, стало ясно только то, что это новый стронгхолд, новая зона, и новый босс с усиленными бойцами под управлением ИИ, похоже, туда добавят новое вооружение "Химера", и это место, станет отменным для перестрелок, по крайней мере в первые недели после релиза. Сказать, что там будет очень сложно одержать победу против ИИ, это ничего не сказать, а вот сражения против игроков тут будут, такие же, как сейчас, за топовую пушку ***, которая находится в мете, с желтой раскраской, такая.

Лимитированный режим Кубка мира 2022:

Любите Rocket League и футбол, а также шутеры? Нет? Ой, да кто вас спрашивает, встречайте новый лимитированный режим, который отсылает нас, к легендарной игре, к... Rocket League. Вслед за функцией Modern Warfare FC Support a Team Feature и выпуском трех ограниченных комплектов Operator Bundles, Season 01 Reloaded завершит хет-трик футбольных праздников, или же, добьет игроков в шутер...

Короче, это новый ограниченный по времени режим, где игроки делятся на две команды, и отправляются на футбольное поле Al Easima, где находится один из соперников футбольного клуба Al Mazrah. Здесь вы будете кататься на новых квадроциклах, у вас будет возможность подпрыгнуть и даже летать, а нет, не летать, только прыгать и с особой силой заталкивать мяч в ворота сопернику, ну в целом, тоже неплохо, только со здешней физикой, это будет, ужасно, больно...

Вы также сможете кидать шок-стики и шипы соперникам, чтобы временно сбить их с дороги, и выбить из матча на несколько десятков секунд, смена квадроцикла дело не быстрое. В матче побеждает команда, которая забила (выбила) пять голов (игроков), или та команда, которая забила больше голов по истечению таймера в пять минут. Играть в этом режиме можно за любого оператора, включая Леонеля Месси и Неймара. Все они доступны в магазине до конца Кубка мира в Катаре.

Для поклонников более традиционной "Королевской битвы" также возвращается "Мини-Рояль". Это сжатый вариант стандартной битвы в Al Mazrah, в режиме сразу после высадки круги сужены. Мини-Рояль идеально подойдет для тех, кто любит массированные перестрелки, предательства союзников, и выстрелы в спину. В будущем, данный режим будет возвращаться в других вариациях.

Газ, Дед Мороз и косметика на Новый год:

Подходим к главному нововведению — донатной косметике, любимое дело каждого игрока в Call of Duty, это, несомненно, пополнять свою коллекцию косметики, отдавая очередную зарплату в долларах разработчикам. Правая рука Прайса, Газ возвращается в игру, после масштабной битвы на Пикадилли-Серкус он привлек внимание и смог попасть в легендарный отряд 141.

Спойлеры от разработчиков: во время событий сюжетной кампании Modern Warfare II Газ сыграл решающую роль в спасении сотрудника ЦРУ Кейт Ласвелл от Аль-Каталы. Теперь ему предстоит вместе с Прайсом, Гоустом, Фарой и "Мылом" отправится в рейд вместе с SpecGru.

Разблокировать классического Газа можно в рейде "Атомград", однако также имеется возможность приобрести косметику в бандле и разблокировать оперативника сразу же после релиза 01 Reloaded. За покупку бандла и завершение рейда, полагается бонусный скин в зеленой стилистике.

Klaus Fisker или Дед Мороз в Call of Duty. Как говорят разработчики, он тоже легенда из отряда Данни, который заслужил внимание общественности в битвах в Урзыкстане. Он также известен своей зависимостью от... Шоколада, ага. Оперативник доступен в наборе Claus.

К набору Газа и Клауса прилагается: Pro Pack: Dune Stalker и Year of the Rabbit. Первый набор предлагает два чертежа: SMG "Scarab", созданный на основе M4 с высокой мощностью и возможностью стрельбы с близкого расстояния, и снайперская винтовка "Duster". Также бонусом имеется скин на автомобиль APC "Muddled Up", амулет "Golden Beetle" и анимированная эмблема "Desert Starter Pack". Также вы получите 1100 очков для покупки Battle Pass. Набор стоит 9,99 долларов.

Year of the Rabbit: скромный набор, по сравнению с первым. В него входит скин оператора "Зодиакальный кролик" для Зимо, а также два чертежа оружия: мощный SMG "Dash of Luck" и "Tokki", созданный на основе "Химеры". Также разработчики добавили бонусом два амулета - "Год кролика" и "Удар удачи", а также две эмблемы. Набор можно купить за кредиты (около 2000).

Затрону и новое оружие "Химера" - это штурмовая винтовка, входящая в состав Bruen Ops Platform. Как сказали разработчики, оружие идеально подойдет для скрытного ведения боя. Благодаря встроенному глушителю и особым патронам, звук выстрелов не доходит до врагов и вы остаетесь нераскрытым в боях на Al Mazrah. "Химера" отлично подходит для ближнего боя, ибо имеет высокий урон вблизи. Учитывая отсутствие видимых трассеров и глушитель — вооружение, идеально для ночных перестрелок. В рейде "Атомград", такое оружие, конечно, нехило так поможет в прохождении, потому, конечно, советую разблокировать оружие до старта рейда.

Эффективная дальность стрельбы "Химеры" меньше, чем у большинства штурмовых винтовок, что делает ее более мощной и бесшумной альтернативой более скорострельной M13B, за которой, сейчас охотятся, все кому не лень в DMZ. Даже на eBay ее продают. Также "Химера" будет доступна в бандле в магазине.

Новая социальная функция:

Если у вас нет друзей, но вы очень хотите получить удовольствие от сражений с близкими игроками к вам, новая функция этому поспособствует. Функция Groups, поможет в поиске союзников для закрытия челленджей, эвакуации из DMZ, и закрытии рейда "Атомград".

Функцию можно найти через социальное меню, Groups позволяет находить или создавать сообщества игроков до 5000 участников. С помощью тегов, можно найти заинтересованных вами игроков. Вот такие категории тегов имеются:

Call of Duty-based - Прокачка боевого пропуска, DMZ, игра в королевскую битву и мультиплеер, прохождение рейдов и все остальное;

Vibe-based: Внеигровые интересы, такие как развлечения, игры или спорт;

Другие категории: Связь со стримерами, интерес в участии в CoD League, и так далее;

Группу также можно настроить, выбрав основной язык, а также способ входа в группу. Вышеуказанные метки используются для того, чтобы игроки могли легко найти группу по интересу в браузере Modern Warfare 2. После создания группы, вы, и участники группы сможете общаться в новом текстовом канале, а также приглашать участников группы в рейд/битву. По сути, это кланы из CoD Mobile, только без клановых битв и внутриигровых наград за активность, они здесь помогают лишь найти друзей по интересам для игры в Modern Warfare 2.

Combat Records:

Статистика — как часть жизни, для некоторых людей, без статистики, и смысла даже играть в шутер нет. Так вот, Combat Records фиксирует различные данные по вашему аккаунту в отдельное меню в профиле, где вы можете увидеть свой К/Д, общее время игры, и так далее, однако вся статистика будет обнулена, потому, отображаться в Combat Records будут достижения лишь начиная с 14 декабря, остальное, что было ранее — забудьте, примите это как тренировки пред чемпионатом.

Call of Duty League Major I:

Раздел для тех, кто любит тренировки, профессиональные битвы и чемпионаты. Major I будет проходить в прямом эфире Call of Duty League в Raleigh Convention Center в Северной Каролине, посмотреть трансляцию можно будет на официальном сайте, на YouTube и Twitch, включая через других контент-мейкеров. Первые матчи стартуют 15 декабря, а финал пройдет уже 18 декабря, где победитель заберет главный приз 500 тысяч долларов. Те игроки, которые не смогли попасть в PRO лигу, смогут сражаться за CDL очки, их впоследствии можно обменять на призы, эксклюзивные разумеется.

Кроме того, на этом мейджоре пройдет финал чемпионата мира Call of Duty: Mobile 2022, что станет первым в истории очным финалом чемпионата мира по мобильной версии. На Twitch также можно будет получить награды по системе Drops, учтите данный факт.

Кроме того, 16 декабря на официальных каналах также пройдет специальный турнир с участием военнослужащих армии США, Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Bowl III. В турнире также принимают участие военные из Великобритании, а также популярные контент-мейкеры по шутеру. В течение обоих чемпионатов, в магазине будут продавать два пака: Call of Duty League Team Pack и League Pack. Кстати, заявки на участие в официальной программе зрителей CDL Watch Party открыты с 15 по 18 декабря. Данная программа позволит вам стать официальным стримером чемпионата.

Прочее:

В честь обновления в течение четырех дней можно получить удвоенное количество опыта, ивент проходит на всех платформах для всех игроков одновременно. Владельцы PlayStation также смогут получить бонус, однако несколько раньше - 14 декабря, тогда как для остальных ивент стартует вечером 15 декабря.

Напомню, владельцы Modern Warfare 2 по сей день получают и продолжат получать увеличенное количество опыта в матчах Warzone 2, данная привилегия недоступна для игроков только в королевскую битву без покупки мультиплеера. Кроме того, владельцы основной игры получают доступ ко всему контенту, включая Special Ops и рейд "Atomgrad".

Обновление на несколько ГБ выходит уже 14 декабря вечером, ближе к 20:00 по МСК. Патч-ноут со всеми изменениями, и фиксами выйдет несколько позже и будет доступен по ссылке на официальном сайте.