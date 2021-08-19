NPD: Вероятно Call of Duty Vanguard станет самой продаваемой игрой 2021 года в США
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Мэт Пискателла (Исполнительный директор NPD) заявил, что новая часть Call Of Duty под названием Vanguard станет самой продаваемой игрой 2021 года в США. Его прогноз довольно ожидаемый, так как в американском регионе Call Of Duty продается очень хорошо, а потому он добавил немного иронии в свой прогноз в Twitter.
"I have Call of Duty: Vanguard forecast to be 2021's best-selling video game in the U.S. Shocking, I know."
"Шокирующе, я знаю", именно так он завершил прогноз. Серия игр Call Of Duty уже несколько лет подряд занимает место самой продаваемой игры в США, и похоже этому не помешает даже скандал с Activision Blizzard, из-за которой могут не освещать новую часть шутера в прессе. Некоторые фанаты спросили, почему Battlefield 2042 не сможет победить новый шутер?
Увы, но Мэт решил оставить данный вопрос без ответа. Все же понять самому это не так сложно, ведь Call Of Duty в США продается даже без помощи прессы, так как данная серия очень популярна в Америке. Игра Vanguard должна выйти в конце этого года на платформы Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и персональные компьютеры. Премьера состоится уже завтра в королевской битве Warzone. Интересный метод премьеры игры: рекламируют сразу два проекта.
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