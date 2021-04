Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Киберпанк 2077 успешно собрал большое количество денег, теперь можно и выпускать новый проект, на это раз поляки объявили, что мобильный ведьмак в виртуальной реальности — The Witcher: Monster Slayer, смогут загрузить все желающие с магазинов App Store либо Google Play уже этим летом.

Слова разработчиков: "This summer, your hunt begins in The Witcher: Monster Slayer! We’re opening up registration for an early-access soft launch phase of the game on the Google Play Store."

The Witcher Monster Slayer разрабатывает не сама CDPR, а маленькая студия Spokko. Саму игру можно сравнить к примеру с Pokemon GO, только тут вы будете ловить не няшных покемончиков, а монстров из ведьмака. Также там будут большие сюжетные квесты, и ещё вы можете собирать из убитых врагов трофеи, это делал Геральт.

Плюс вы можете зарегистрироваться, и тогда у вас будет шанс попасть на ранний доступ, но доступен он будет только для определенных стран, сейчас неизвестно каких именно, но точно ожидается Польша. Зарегистрироваться вы можете по этой форме на официальном сайте игры. Там все просто и разобраться может каждый.

Посмотрим, что выйдет из этой игры, а что ожидаете от игры вы? Хороший мобильный проект, или доильню как и все игры на мобильной платформе?