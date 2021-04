Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В Call of Duty: Black Ops Cold War наконец стартовал третий сезон, кроме скинов, он принес немало интересных нововведений. Разработчики в своем Twitter сообщили, что теперь открывать оружие можно через зомби режим. Прямой текст разработчиков:

реклама

"Also coming in Season Three... Weapon Unlock Challenges in Zombies! Including: • Groza • MAC-10 • Streetsweeper • FARA 83 • LC10 • R1 Shadowhunter • ZRG 20mm • Sledgehammer • Wakizashi • Machete • E-Tool • Ballistic Knife + more"

Это нововведение распространяется на все оружие которое было добавлено с первого сезона, и будет дальше добавляться, так что открывать и прокачивать оружие в игре станет интереснее.

анонсы и реклама RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

С новым третьим сезоном стартовал и новый боевой пропуск, в котором можно получить множество наград пройдя 100 уровней. В нем можно будет получить пистолет-пулемет ППШ-41 и швейцарскую снайперскую винтовку К31, а всего в новом сезоне добавили 6 новых видов оружия. Добавили четыре новых престижа.

Что нового?

2 новые карты для мультиплеера, а именно "Ямантау" и "Дизель"

Новый режим "Палки и камни"

Новая серия очков под названием "Strafe Run"

Новый транспорт — грузовой автомобиль

20 новых сезонных заданий

В зомби режиме появился новый регион вспышки: Дуга

Два новых транспорта — грузовой автомобиль и FAV

Карта "Ямантау" также будет доступна в зомби режиме

реклама