Открывать оружие в Black Ops Cold War стало легче с приходом третьего сезона
В Call of Duty: Black Ops Cold War наконец стартовал третий сезон, кроме скинов, он принес немало интересных нововведений. Разработчики в своем Twitter сообщили, что теперь открывать оружие можно через зомби режим. Прямой текст разработчиков:
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"Also coming in Season Three... Weapon Unlock Challenges in Zombies! Including: • Groza • MAC-10 • Streetsweeper • FARA 83 • LC10 • R1 Shadowhunter • ZRG 20mm • Sledgehammer • Wakizashi • Machete • E-Tool • Ballistic Knife + more"
Это нововведение распространяется на все оружие которое было добавлено с первого сезона, и будет дальше добавляться, так что открывать и прокачивать оружие в игре станет интереснее.
С новым третьим сезоном стартовал и новый боевой пропуск, в котором можно получить множество наград пройдя 100 уровней. В нем можно будет получить пистолет-пулемет ППШ-41 и швейцарскую снайперскую винтовку К31, а всего в новом сезоне добавили 6 новых видов оружия. Добавили четыре новых престижа.
Что нового?
- 2 новые карты для мультиплеера, а именно "Ямантау" и "Дизель"
- Новый режим "Палки и камни"
- Новая серия очков под названием "Strafe Run"
- Новый транспорт — грузовой автомобиль
- 20 новых сезонных заданий
- В зомби режиме появился новый регион вспышки: Дуга
- Два новых транспорта — грузовой автомобиль и FAV
- Карта "Ямантау" также будет доступна в зомби режиме
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