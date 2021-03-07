Euro Truck Simulator 2: новое дополнение переместит игроков на суровые дороги России
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SCS Software анонсировала новое дополнение к игре Euro Truck Simulator 2 под названием Heart Of Russia (Сердце России), оно откроет игрокам огромные просторы российского края, но придется терпеть плохие дороги. Разработчики сообщили, что дополнение на данный момент на стадии самого начала разработки, а над дополнением работают и в том числе сотрудники из России, и это отлично. Увы, но разработчики не надеются даже сделать всю европейскую часть России, карта будет открыта примерно до верховерья Волги. Напомню, что с выходом дополнения "Beyond the Baltic Sea" добавили пару морских городов России, к примеру Санкт-Петербург. Также близится выход нового дополнения под названием Iberia, оно должно выйти в апреле этого года, и перенесет игроков к Пиренейскому полуострову, а именно Испания и Португалия. Ещё в скором времени должны обновить освещение в игре, но кардинально графику это не изменит. А я напоминаю, что сейчас на Euro Truck Simulator 2 есть куча различных модов, среди них траффик, грузовики и не только они, различные графические улучшения, но главное это карты, их много, но я предлагаю вам опробовать карту Украины и России:
Также можете посмотреть официальный ролик об новом дополнении Iberia.
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