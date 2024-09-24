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vizir47
Более 300 новых геоглифов в пустыне Наска обнаружены с помощью ИИ
Японское научное исследование, проведенное с использованием искусственного интеллекта, позволило обнаружить 303 новых геоглифа в пустыне Наска на юге Перу.

Японское научное исследование, проведенное с использованием искусственного интеллекта (ИИ), позволило обнаружить 303 новых геоглифа в пустыне Наска на юге Перу, что почти вдвое превышает известное количество этих загадочных линий, возраст которых превышает 2000 лет.

Photo non datée publiée par l'université japonaise de Yamagata montrant une des 303 géoglyphes des lignes de Nazca découvertes lors d'une étude réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle (Yamagata University Institute of Nasca/AFP/Archives - Handout)

"Использование искусственного интеллекта в исследованиях позволило нам составить карту распределения геоглифов более быстрым и точным способом", - сказал археолог Масато Сакаи из Университета Ямагата, представляя результаты исследования на пресс-конференции 23 сентября в посольстве Японии  в Лиме. Сакаи пояснил, что эти результаты стали результатом совместной работы Института Nasca и IBM Research. "Традиционный метод исследования, который заключался в визуальной идентификации геоглифов по изображениям этой обширной территории с высоким разрешением, был медленным и сопряжен с риском пропустить некоторые из них", - сказал ученый.

Геоглифы - это рисунки, созданные на поверхности Земли путем манипулирования камнями или гравием, которые встречаются по всей территории Пампы Наска. Они дают археологам уникальную возможность заглянуть в культуру и верования древних людей, которые начали использовать их по меньшей мере 2000 лет назад. Расположенные в 50 км от южного побережья Перу, на пустынном плоскогорье на высоте около 500 м над уровнем моря, эти геоглифы сохранились на протяжении тысячелетий, поскольку были построены в местности, которая не подвержена наводнениям и непригодна для сельского хозяйства. Они были вновь открыты в начале 20-го века.

Японское исследование было признано научным сообществом и опубликовано   в  Proceedings of the National Academy of Sciences( PNAS), престижном журнале Национальной академии наук США. Согласно статье, "ускоренные исследования с использованием искусственного интеллекта позволили идентифицировать 303 новых геоглифа за шесть месяцев полевых работ". Среди обнаруженных фигур можно найти «гигантские геоглифы линейного типа», которые в основном изображают диких животных, но также и небольшие рельефные с узорами, связанными с деятельностью человека, включая людей и одомашненных верблюдов. Эти геоглифы, взятые вместе, убедительно доказывает различную природу и назначение этих рельефных и линейных фигур: одни передают информацию о деятельности человека, а другие создаются и используются сообществом в церемониальных целях.

Потребовалось почти столетие, чтобы обнаружить в общей сложности 430 фигуративных геоглифов Наска, которые дают значительное представление о древних культурах Пампы Наска. Рельефные геоглифы изображают в основном человеческие мотивы или мотивы предметов, измененных людьми, таких как одомашненные животные и отрубленные головы (81,6 %). Как правило, они расположены на расстоянии обозрения (в среднем 43 м) от древних троп, пересекающих Пампу Наска, и, скорее всего, были проложены и просматривались на индивидуальном уровне или небольшими группами. С другой стороны, гигантские линейные геоглифы в основном изображают диких животных (64 %). Они находятся в среднем в 34 метрах от сложной линейной/трапециевидной сети геоглифов, что позволяет предположить, что они, вероятно, были построены и использовались для ритуальных действий.

Чтобы обнаружить эти 303 образования, потребовалось "проанализировать большое количество геопространственных изображений, полученных с самолетов", говорится в исследовании. "Это в 16 раз превышает показатель открытий с помощью искусственного интеллекта IBM" и показывает, насколько эта технология ускоряет открытия в таких областях, как археология, отмечается в статье в американском научном журнале.

Исследование напоминает, что открытие 430 известных геоглифов Наска заняло почти столетие.

Знаменитые линии Наска, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, насчитывающие около двух тысячелетий, представляют собой геометрические фигуры и силуэты животных, которые можно увидеть только с неба. Истинное значение этих геоглифов остается загадкой: некоторые исследователи видят в них астрономическую обсерваторию, другие-календарь.

Первые геоглифы были обнаружены в 1927 году. Жители цивилизации Наска населяли этот район С 200 по 700 год нашей эры.

#археология #геоглифы наска
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