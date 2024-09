Японское научное исследование, проведенное с использованием искусственного интеллекта, позволило обнаружить 303 новых геоглифа в пустыне Наска на юге Перу.

"Использование искусственного интеллекта в исследованиях позволило нам составить карту распределения геоглифов более быстрым и точным способом", - сказал археолог Масато Сакаи из Университета Ямагата, представляя результаты исследования на пресс-конференции 23 сентября в посольстве Японии в Лиме. Сакаи пояснил, что эти результаты стали результатом совместной работы Института Nasca и IBM Research. "Традиционный метод исследования, который заключался в визуальной идентификации геоглифов по изображениям этой обширной территории с высоким разрешением, был медленным и сопряжен с риском пропустить некоторые из них", - сказал ученый.

Геоглифы - это рисунки, созданные на поверхности Земли путем манипулирования камнями или гравием, которые встречаются по всей территории Пампы Наска. Они дают археологам уникальную возможность заглянуть в культуру и верования древних людей, которые начали использовать их по меньшей мере 2000 лет назад. Расположенные в 50 км от южного побережья Перу, на пустынном плоскогорье на высоте около 500 м над уровнем моря, эти геоглифы сохранились на протяжении тысячелетий, поскольку были построены в местности, которая не подвержена наводнениям и непригодна для сельского хозяйства. Они были вновь открыты в начале 20-го века.

Японское исследование было признано научным сообществом и опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences( PNAS), престижном журнале Национальной академии наук США. Согласно статье, "ускоренные исследования с использованием искусственного интеллекта позволили идентифицировать 303 новых геоглифа за шесть месяцев полевых работ". Среди обнаруженных фигур можно найти «гигантские геоглифы линейного типа», которые в основном изображают диких животных, но также и небольшие рельефные с узорами, связанными с деятельностью человека, включая людей и одомашненных верблюдов. Эти геоглифы, взятые вместе, убедительно доказывает различную природу и назначение этих рельефных и линейных фигур: одни передают информацию о деятельности человека, а другие создаются и используются сообществом в церемониальных целях.

Потребовалось почти столетие, чтобы обнаружить в общей сложности 430 фигуративных геоглифов Наска, которые дают значительное представление о древних культурах Пампы Наска. Рельефные геоглифы изображают в основном человеческие мотивы или мотивы предметов, измененных людьми, таких как одомашненные животные и отрубленные головы (81,6 %). Как правило, они расположены на расстоянии обозрения (в среднем 43 м) от древних троп, пересекающих Пампу Наска, и, скорее всего, были проложены и просматривались на индивидуальном уровне или небольшими группами. С другой стороны, гигантские линейные геоглифы в основном изображают диких животных (64 %). Они находятся в среднем в 34 метрах от сложной линейной/трапециевидной сети геоглифов, что позволяет предположить, что они, вероятно, были построены и использовались для ритуальных действий.

Чтобы обнаружить эти 303 образования, потребовалось "проанализировать большое количество геопространственных изображений, полученных с самолетов", говорится в исследовании. "Это в 16 раз превышает показатель открытий с помощью искусственного интеллекта IBM" и показывает, насколько эта технология ускоряет открытия в таких областях, как археология, отмечается в статье в американском научном журнале.

Знаменитые линии Наска, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, насчитывающие около двух тысячелетий, представляют собой геометрические фигуры и силуэты животных, которые можно увидеть только с неба. Истинное значение этих геоглифов остается загадкой: некоторые исследователи видят в них астрономическую обсерваторию, другие-календарь.

Первые геоглифы были обнаружены в 1927 году. Жители цивилизации Наска населяли этот район С 200 по 700 год нашей эры.