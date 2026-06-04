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NASA готовится к главному испытанию самолёта X-59 «на громкость» преодоления звукового барьера
Экспериментальный самолёт NASA X-59 приблизился к главному рубежу своей программы — первому полёту со сверхзвуковой скоростью. Испытания запланированы на начало июня 2026 года.
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X-59 спроектирован необычно: длинная заострённая носовая часть, отсутствие привычного переднего остекления (пилот смотрит на экран через камеры). Такая форма нужна, чтобы решить главную проблему сверхзвуковой авиации — оглушительный звуковой удар, который раздражает людей на земле и из-за которого во многих странах запрещены гражданские сверхзвуковые полёты. Вместо громкого удара X-59 должен издавать едва различимый «тихий хлопок».

Изображение: scitechdaily.com

Сначала самолёт поднимется на высоту около 13 километров и разгонится быстрее 1000 км/ч. Затем последует выполнение задачи: скорость до 1,4 Маха (около 1500 км/ч) на высоте 16,7 км. Именно эти параметры NASA планирует использовать при будущих пролётах над американскими городами, чтобы опросить жителей об уровне шума.

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В этих первых сверхзвуковых полётах рядом с X-59 будет лететь обычный сверхзвуковой самолёт сопровождения. Его громкий звуковой удар полностью заглушит тихий хлопок X-59. Поэтому главная цель сейчас — проверить работу систем самолёта на сверхзвуке, а не демонстрировать тишину. Позже, летом, на самолёте-носителе установят специальный датчик для измерения ударных волн X-59.

Первый полёт X-59 состоялся в октябре 2025 года. После планового обслуживания в марте 2026 года самолёт вернулся в небо и совершил ещё 14 вылетов. Среди достижений: уборка шасси в полёте (это показало истинные аэродинамические обводы), высота 13 км и скорость до 0,95 Маха (около 1000 км/ч), а также два полёта за один день. Инженеры проверили топливную систему, гидравлику, управление климатом и систему внешнего зрения (камеры вместо лобового стекла).

После сверхзвуковых тестов самолёт будет постепенно выходить на максимальные параметры: скорость до 1,6 Маха (около 1950 км/ч) и высоту 18 км. Но для оценки поведения машины в разных режимах часть полётов останется дозвуковой. Все текущие испытания является первым этапом миссии NASA Quesst. Второй этап начнётся позже в этом году, когда инженеры вплотную займутся измерением и подтверждением «тихого хлопка». Если всё получится, это может привести к пересмотру правил сверхзвуковых полётов над сушей и появлению коммерческих пассажирских самолётов нового поколения.

#nasa #исследования #аэродинамика #x-59 #x-59 quesst #сверхзвуковой удар #гражданский сверхзвук #cша #экспериментальный самолет
Источник: scitechdaily.com
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