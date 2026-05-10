This_is_the_way
Китай представил 200-кубитный квантовый компьютер Hanyuan-2 с двухъядерной архитектурой
Устройство построено на нейтральных атомах, потребляет менее 7 кВт и не требует экстремального охлаждения. Два ядра работают параллельно. Разработчик — CAS Cold Atom Technology.

Китайские исследователи заявили о новом шаге в развитии квантовых вычислений. Hanyuan-2 считают доказательством того, что страна переходит к практическому использованию этой технологии. Многие квантовые компьютеры потребляют огромную энергию и работают при температурах, близких к абсолютному нулю. Hanyuan-2 построен на технологии нейтральных атомов. Она более энергоэффективна и проще в обслуживании. Атомы не несут электрического заряда, поэтому для их удержания не нужны мощные магнитные поля и сверхпроводящие контуры.

Главная особенность — двухъядерная архитектура. Два вычислительных блока могут работать одновременно, разделяя сложные задачи на части. Кроме того, ядра помогают выявлять и исправлять ошибки в процессе вычислений. Это повышает и скорость, и надёжность.

Hanyuan-2 ориентирован на реальные промышленные задачи. Разработчик — CAS Cold Atom Technology, связанная с Академией наук Китая и базирующаяся в Ухане. Компания уже делает ставку на коммерциализацию.

Квантовые компьютеры используют кубиты. Они обрабатывают информацию быстрее классических машин, но масштабирование остаётся трудной задачей. Вместо систем с миллионами кубитов, Hanyuan-2 использует 200 кубитов. По данным китайских СМИ, время жизни и надёжность кубитов достигли мирового уровня.

Система охлаждения — лазерная и относительно компактная. Генеральный менеджер компании Тан Бяо сообщил, что компьютер потребляет менее 7 киловатт и выполнен в шкафном исполнении. Его можно размещать в обычных серверных комнатах, не строя специальных криогенных лабораторий.

Предыдущая модель Hanyuan-1 уже получила первые контракты от клиентов в Китае и за рубежом. Это произошло в ноябре 2025 года. Коммерциализация идёт полным ходом. Успех Hanyuan-1 показал, что технология нейтральных атомов востребована на рынке.

Источник: interestingengineering.com
