Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
На КАМАЗе доработали испытательный стенд для двигателей полностью отечественными разработками
В одном из цехов завода провели глубокую модернизацию оборудования. Вместо устаревших индикаторов и ненадёжных узлов установили цифровую систему управления на отечественных компонентах. Экономический эффект уже превысил миллион рублей.

В цехе 054 завода двигателей КАМАЗа, где расположена лаборатория испытаний и участок переборки моторов, завершилась модернизация оборудования. Обновлению подвергся стенд, на котором измеряют расход топлива и крутящий момент.

Тяжёлый эвакуатор на шасси КАМАЗ-65951 в Ленинградской области. Изображение: https://kamaz.ru

Старая измерительная система перестала справляться с нагрузками. Оборудование часто выходило из строя, а запчасти к нему достать было почти невозможно. Руководство решило не ремонтировать изношенные узлы, а создать новую систему. Эту задачу взяли на себя специалисты центральной лаборатории промэлектроники завода двигателей.

Автором проекта стал наладчик контрольно-измерительных приборов Леонид Мыльников. Он предложил собирать систему на базе оборудования отечественного производителя. Главное преимущество такого решения состоит в доступность и материалов для работы и ремонта.

Леонид спроектировал новую систему управления у себя в лаборатории. Для отладки использовал проверочный стенд, который имитировал реальные условия работы. Вместо устаревших индикаторов тлеющего разряда он установил цифровые светодиодные индикаторы. Так считывать показания стало гораздо удобнее.

Изображение: https://kamaz.ru

Кроме того, инженер изменил принцип измерения расхода топлива. Раньше система зависела от сложной механики. Теперь масса топлива преобразуется в электронный сигнал. Это упростило наладку, ремонт и обслуживание.

После успешных испытаний старую систему демонтировали. На её место установили новый расходомер. Снаружи испытательного бокса смонтировали шкаф управления. По отзывам заводских специалистов, обновлённая измерительная система получилась надёжной, точной, безопасной и простой в эксплуатации. Экономический эффект от модернизации оценивается в миллионах рублей.

Подобные проекты на первый взгляд кажутся локальными. Устаревшие контрольно-измерительные стенды — чувствительное место в моторостроении. Если система начинает врать, вся дальнейшая настройка двигателей теряет смысл. Также примечательно, что завод решил проблему своими силами. В условиях санкционного давления, такой тренд должен расти.

#санкции #импортозамещение #модернизация #камаз #оборудование #татарстан #набережные челны #оснастка #испытательный стенд
Источник: kamaz.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter