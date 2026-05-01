В одном из цехов завода провели глубокую модернизацию оборудования. Вместо устаревших индикаторов и ненадёжных узлов установили цифровую систему управления на отечественных компонентах. Экономический эффект уже превысил миллион рублей.

В цехе 054 завода двигателей КАМАЗа, где расположена лаборатория испытаний и участок переборки моторов, завершилась модернизация оборудования. Обновлению подвергся стенд, на котором измеряют расход топлива и крутящий момент.

Тяжёлый эвакуатор на шасси КАМАЗ-65951 в Ленинградской области.

Старая измерительная система перестала справляться с нагрузками. Оборудование часто выходило из строя, а запчасти к нему достать было почти невозможно. Руководство решило не ремонтировать изношенные узлы, а создать новую систему. Эту задачу взяли на себя специалисты центральной лаборатории промэлектроники завода двигателей.

Автором проекта стал наладчик контрольно-измерительных приборов Леонид Мыльников. Он предложил собирать систему на базе оборудования отечественного производителя. Главное преимущество такого решения состоит в доступность и материалов для работы и ремонта.

Леонид спроектировал новую систему управления у себя в лаборатории. Для отладки использовал проверочный стенд, который имитировал реальные условия работы. Вместо устаревших индикаторов тлеющего разряда он установил цифровые светодиодные индикаторы. Так считывать показания стало гораздо удобнее.

Кроме того, инженер изменил принцип измерения расхода топлива. Раньше система зависела от сложной механики. Теперь масса топлива преобразуется в электронный сигнал. Это упростило наладку, ремонт и обслуживание.

После успешных испытаний старую систему демонтировали. На её место установили новый расходомер. Снаружи испытательного бокса смонтировали шкаф управления. По отзывам заводских специалистов, обновлённая измерительная система получилась надёжной, точной, безопасной и простой в эксплуатации. Экономический эффект от модернизации оценивается в миллионах рублей.

Подобные проекты на первый взгляд кажутся локальными. Устаревшие контрольно-измерительные стенды — чувствительное место в моторостроении. Если система начинает врать, вся дальнейшая настройка двигателей теряет смысл. Также примечательно, что завод решил проблему своими силами. В условиях санкционного давления, такой тренд должен расти.