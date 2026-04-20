Госкорпорация представит на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» автономную энергоустановку АПН-30 мощностью 30 киловатт. Событие пройдёт с 20 по 22 апреля в Ташкенте. Всего Ростех покажет более 50 экспонатов, включая авиационные, медицинские и газотранспортные разработки.

Установка АПН-30 создана холдингом «Высокоточные комплексы» в рамках работ по импортозамещению. В нём использованы только отечественные детали. Производитель заявляет, что установку можно адаптировать под биогаз и другие типы газового топлива. Оборудование подойдёт для фабрик, магазинов, жилых кварталов и объектов без доступа к центральным сетям.

Для магистральных газопроводов Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) привезёт установку УГПА-16(25) и два промышленных двигателя — АЛ-31СТ и НК-14СТ. АЛ-31СТ относится к классу 16 мегаваттных и отличается высокой эффективностью. Обе установки уже работают на объектах топливно-энергетического комплекса.

Среди экспонатов — специальная техника от «Высокоточных комплексов». Мини-погрузчик АНТ оснащается сменным навесным оборудованием и может использоваться в строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве. Машина превосходит аналоги по мощности двигателя, высоте выгрузки и ширине ковша.

Также в Ташкенте покажут роботизированный пожарный комплекс АНТ-1000-ПМ. Он работает дистанционно, оснащён выдвижной стрелкой, которая позволяет тушить огонь с расстояния нескольких десятков метров, не подпуская оператора к опасной зоне. Разработка не раз участвовала в учениях.

Гости могут увидеть машину разминирования МГР-4 «Шмель» с дистанционным управлением, камерами и датчиками. Её трал эффективно обезвреживает противопехотные мины. Оба робота управляются системой «Прометей», созданной во ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы»).

Выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» организована Минпромторгом России и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана. Ростех рассчитывает привлечь внимание к своим энергетическим решениям, особенно к газовым двигателям и агрегатам для транспортировки топлива.