Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В ботаническом саду штата Массачусетс расцвёл редкий цветок - пахнет гниющим мясом
В ботаническом саду колледжа Маунт-Холиок зацвёл аморфофаллус титанический. Растение родом с индонезийского острова Суматра цветёт раз в пять-семь лет и издает запах тухлого мяса.

В ботаническом саду Маунт-Холиок колледжа в штате Массачусетс (США) зацвёл редкий цветок. Его назвали Пэнги. Это аморфофаллус титанический, или трупная лилия. Растение известно своим запахом гниющей плоти. Один из посетителей описал его как невыносимый, приторный и напоминающий мусорный бак.

Цветущий аморфофаллус титанум, также известный как трупный цветок. Фото: https://www.popsci.com/

Трупная лилия родом с индонезийского острова Суматра. В дикой природе осталось меньше тысячи экземпляров. Вид занесен в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения. Основные угрозы — это вырубка лесов.

Запах цветка обеспечивают несколько химических соединений. Диметилтрисульфид даёт аромат тухлого мяса и серы. Изовалериановая кислота пахнет потными ногами. Триметиламин добавляет нотки протухшей рыбы. Вместе эти вещества создают букет, который привлекает мух и жуков-опылителей.

Растение цветёт редко — раз в пять-семь лет. Некоторые экземпляры ждут по два-три десятилетия. Цветение длится всего 24-36 часов, потом соцветие увядает. Энергию для цветения аморфофаллус накапливает в клубне весом около 45 килограммов. В нецветущие годы из клубня вырастает один огромный лист размером с небольшое дерево.

Соцветие трупной лилии считается самым крупным неразветвлённым в растительном мире. В высоту оно может достигать 2,5 метра, отдельные растения вымахивали до 3,6 метра. То, что кажется цветком, на самом деле сложная конструкция из початка. Настоящие цветки мелкие и находятся у основания початка.

После опыления растение даёт плоды в количестве от 400 до 500 штук. Созревают они около полугода, меняя цвет с золотистого на ярко-красный. Плоды ядовиты для человека, но их охотно поедают птицы-носороги, которые распространяют семена.

#сша #биология #интересные новости #цветок #трупная лилия #флористика
Источник: popsci.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter