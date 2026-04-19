В ботаническом саду колледжа Маунт-Холиок зацвёл аморфофаллус титанический. Растение родом с индонезийского острова Суматра цветёт раз в пять-семь лет и издает запах тухлого мяса.

В ботаническом саду Маунт-Холиок колледжа в штате Массачусетс (США) зацвёл редкий цветок. Его назвали Пэнги. Это аморфофаллус титанический, или трупная лилия. Растение известно своим запахом гниющей плоти. Один из посетителей описал его как невыносимый, приторный и напоминающий мусорный бак.

Цветущий аморфофаллус титанум, также известный как трупный цветок. Фото: https://www.popsci.com/

Трупная лилия родом с индонезийского острова Суматра. В дикой природе осталось меньше тысячи экземпляров. Вид занесен в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения. Основные угрозы — это вырубка лесов.

Запах цветка обеспечивают несколько химических соединений. Диметилтрисульфид даёт аромат тухлого мяса и серы. Изовалериановая кислота пахнет потными ногами. Триметиламин добавляет нотки протухшей рыбы. Вместе эти вещества создают букет, который привлекает мух и жуков-опылителей.

Растение цветёт редко — раз в пять-семь лет. Некоторые экземпляры ждут по два-три десятилетия. Цветение длится всего 24-36 часов, потом соцветие увядает. Энергию для цветения аморфофаллус накапливает в клубне весом около 45 килограммов. В нецветущие годы из клубня вырастает один огромный лист размером с небольшое дерево.

Соцветие трупной лилии считается самым крупным неразветвлённым в растительном мире. В высоту оно может достигать 2,5 метра, отдельные растения вымахивали до 3,6 метра. То, что кажется цветком, на самом деле сложная конструкция из початка. Настоящие цветки мелкие и находятся у основания початка.

После опыления растение даёт плоды в количестве от 400 до 500 штук. Созревают они около полугода, меняя цвет с золотистого на ярко-красный. Плоды ядовиты для человека, но их охотно поедают птицы-носороги, которые распространяют семена.