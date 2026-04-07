«Витязь» поставил нефтегазовым компаниям более 30 двухзвенных вездеходов с оборудованием для земляных, сварочных и погрузочных работ. Уникальная конструкция позволяет технике работать при -50°C.

Вездеходы созданы для эксплуатации в самых суровых климатических зонах и на полном бездорожье. Машины построили в рамках программы «Сила Сибири» для обустройства месторождений в нижнем течении Енисея. Среди поставленной техники — современные технические системы на шасси двухзвенников, оснащенные землеройным, сварочным и подъемным оборудованием. Также изготовлены версии, способные перевозить длинномерные грузы до 10 метров. Подобные комплексы еще в конце прошлого века показали свою эффективность в Антарктиде.

В фирме «Витязь» заметили, что 30 поставленных машин — это не только производственное достижение, а свидетельство глубокого доверия крупных нефтегазовых корпораций. Сегодня техника предприятия работает на множестве энергетических и добывающих объектах России.

Высокие характеристики «Витязей» достигаются засчёт двухзвенной схемы, разработанной еще в 1970-х годах. Вездеходы минимально давят на грунт, что позволяет им передвигаться по болотам и глубокому снегу, не разрушая растительный слой. Это особенно важно для сохранения экологии территорий Севера. Машины сертифицированы для эксплуатации при морозах до -50°C и соответствуют требованиям экологии.

Сфера использования «Витязей» постоянно множится. Наряду с перевозкой грузов, двухзвенники служат базой для кранов, буровых установок и экскаваторов. Их также задействуют при прокладке линий связи в Ямало-Ненецком автономном округе. Комплексы работают в связке с другой техникой, обеспечивая логистику крупногабаритного оборудования в удалённые районы.

В 2026 году фирма поставит двухзвенные вездеходы постоянным партнерам — российским нефтяным компаниям, которые обновляют и расширяют свои автопарки. Портфель заказов на текущий год уже практически собран. В 2027 году машиностроительная фирма «Витязь» отметит пятидесятилетний юбилей. За свою историю она изготовила более двух тысяч двухзвенных машин разных модификаций.