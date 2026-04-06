Британская компания Lola Cars, вернувшаяся в автоспорт в 2024 году, представила современную интерпретацию своего культового спортпрототипа 60-х годов. Новинка получила название T70S и будет выпущена в двух версиях — дорожной (GT) и трековой (T70S). Тираж составит всего 16 машин.

Источник: www.carscoops.com

Дорожная версия оснащена 6,2-литровым атмосферным V8 мощностью 500 лошадиных сил и крутящим моментом 617 Н*м. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механикой, задний привод. Разгон до сотни занимает 2,9 секунды, максимальная скорость — 322 км/ч.

Источник: www.carscoops.com

Трековая модификация получила 5,0-литровый атмосферник Chevrolet V8 мощностью 530 л.с. и 576 Н*м крутящего момента. Здесь используется трансмиссия с поперечным расположением осей (transaxle), как на оригинальном T70 1960-х. Разгон до 100 км/ч — 2,5 секунды, максималка — 326 км/ч.

Кузов построен на базе уникальной лёгкой платформы из растительных волокон, базальтового волокна и смолы на основе сахарного тростника. В компании называют это Lola Natural Composite System. Материал по виду и ощущениям напоминает карбон, но не использует нефтехимическое сырье. Снаряженная масса дорожной версии всего 890 кг, трековой 860 кг.

Источник: www.carscoops.com

Интерьеры обоих автомобилей минималистичны. Дорожная версия GT получила лишь климат-контроль. Остальные удобства отсутствуют. Цены производитель пока не раскрывает.