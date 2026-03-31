Учёные нашли под Большим Солёным озером (Great Salt Lake) в штате Юта (США) крупный запас пресной воды, который, по предварительным оценкам, может уходить на глубину 3–4 километра. Исследование показало, что речь идёт не о небольших прибрежных линзах, как ожидалось ранее, а о более широком подземном резервуаре, который может тянуться под значительной частью дна озера.

Исследователи провели воздушное электромагнитное исследование для картирования пресноводных залежей под Большим Солёным озером. Источник изображения: www.livescience.com

Открытие сделали с помощью аэрогеофизической съемки: датчики на вертолете посылали электромагнитные импульсы вглубь и по отклику различали солёные и пресные породы. На участке площадью около 10 квадратных миль метод показал слой пресной воды в осадках под озером, а также «крышу» из более плотных пород, которая, вероятно, не дает пресной и солёной воде смешиваться.

Ранее внимание учёных привлекли странные холмы, покрытые тростником, появившиеся на высохших участках дна. Такие растения обычно нуждаются в большом количестве пресной воды, поэтому исследователи предположили, что под грунтом есть подземный приток. Теперь эта версия получила геофизическое подтверждение.

Пока это лишь частичный результат, и исследователи прямо говорят, что для окончательных выводов нужно расширить съемку на всю акваторию. Если резервуар действительно окажется столь большим, он может помочь и с пылевыми бурями, которые возникают на высохшем дне озера, и, возможно, с местным водоснабжением и орошением.