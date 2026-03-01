Сайт Конференция
Блоги
This_is_the_way
Химики из Великобритании разработали неразрушающий метод исследования мумий
Британские химики нашли способ изучать мумии, не разрушая их. Они проанализировали воздух вокруг образцов тканей и определили состав бальзамирующих смесей. Оказалось, что за две тысячи лет рецепты менялись от простых жиров до дорогих импортных смол.

Исследователи из Бристольского университета взяли крошечные фрагменты мумий размером с горошину. Вместо того чтобы растворять их в химикатах, они собрали летучие вещества, которые выделялись в воздух. Метод называется твердофазная микроэкстракция. С его помощью уловили 81 органическое соединение.

Фото: https://scitechdaily.com/

Каждое вещество указывало на конкретный ингредиент. Жиры давали короткие жирные кислоты. Пчелиный воск оставлял монокарбоновые кислоты. Растительные смолы выделяли терпены. Битум выдавал себя нафтеновыми соединениями. Стоит заметить, что  раньше битум было трудно обнаружить старыми методами.

Ученые изучили 35 образцов из 19 мумий. Диапазон "возрастов" мумий обширен - от 3200 года до нашей эры до 395 года нашей эры. Химический состав заметно менялся со временем. Ранние мумии бальзамировали в основном жирами и маслами. Поздние обрабатывали сложными смесями с добавлением смол и битума. Такие материалы стоили дорого и требовали специальных знаний. Технология явно усложнялась.

Анализ показал еще одну интересную вещь. Головы мумий пахли иначе, чем туловища. Вероятно, для разных частей тела бальзамировщики использовали разные рецепты. Возможно, так лучше сохранялись отдельные органы.

Новый метод, вероятно, пригодится музеям. Раньше, чтобы изучить мумию, приходилось отрезать куски тканей. Это портило экспонаты. Теперь достаточно взять пробу воздуха. Археологи смогут исследовать тысячи мумий по всему миру, не повреждая их. Работу опубликовали в Journal of Archaeological Science. 

#великобритания #археология #древний египет #мумия #захоронение #бристольский университет #изучение #бальзамирование #новый метод #твердофазная микроэкстракция
Источник: scitechdaily.com
