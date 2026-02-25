Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Lincoln Continental 1973 года с гранитным салоном выставили на аукцион в Аризоне
На аукцион выставили уникальный автомобиль 1973 Lincoln Continental в версии Mark IV Bugazzi от Hollywood Coach Builders. Кузов переработан до неузнаваемости, но главная особенность - это отделка салона натуральным гранитом. Камнем облицованы тоннель трансмиссии, задняя консоль и все четыре дверные панели. Под капотом 460-кубовый V8 и коробка от Corvette C6. Всего в 1970-х построили около 12 таких машин, до наших дней дожили две.

Необычный автомобиль выставят на торги аукционного дома Mecum. Торги пройдут с 17 по 21 марта 2026 года на стадионе State Farm Stadium в Глендейле, штат Аризона. Всего на мероприятии представят около 2000 лотов. Организаторы не раскрывают предварительную стоимость этого экземпляра.

Может быть интересно

Речь идет о Lincoln Continental 1973 года в версии Mark IV Bugazzi. Машину построили в калифорнийском ателье Hollywood Coach Builders в 1970‑х годах. Всего сделали около 12 таких автомобилей, до наших дней сохранились только два.

Кузов полностью переработан. Спереди массивная хромированная решетка радиатора. Круглые фары помещены в квадратные хромированные кожухи. Передние крылья вынесены вперед за линию бампера. Задняя часть получила новую крышу, измененные боковины и крышку багажника с углублением для запасного колеса. Цвет кузова жемчужно-золотой с перламутровыми вставками и ручной росписью. Автомобиль стоит на заниженной подвеске и "носит" белые шины с серебристыми дисками.

В салоне использован натуральный гранит. Камнем отделаны тоннель трансмиссии, задняя консоль и все четыре дверные панели. Сиденья и передняя панель перетянуты заново.

Под капотом установлен двигатель V8 объемом около 7,5 литров. Коробка передач автоматическая и позаимствована у Chevrolet Corvette C6. Технические характеристики не раскрываются, но для тяжелой классической машины такая связка выглядит органично.

Автомобиль вызывает интерес у коллекционеров нестандартных моделей. Покупателю придется привыкнуть к вопросам окружающих о золотом кузове и граните в дверях. Хотя, наверно, для людей, покупающих такие автомобили, это скорее только плюс.

Все иллюстрации взяты с https://www.carscoops.com/.

#сша #аризона #аукцион #тюнинг #lincoln #двигатель v8 #mecum #chevrolet corvette c6 #lincoln continental #автомобильная классика
Источник: carscoops.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
3
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
2
Китайский производитель CXMT продаёт память DDR4 в два раза дешевле южнокорейских компаний
+
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
1
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
1
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
5
Моддеры и разработчики OptiScaler работают над совместимостью FSR 4 и API Vulkan через «мост» DX12
+
В Южной Корее Мужчина проник в магазин и забрал три видеокарты общей стоимостью $14 000
+
Глава Epic Games: Компьютеры игроков в Fortnite потребляют 30 ГВт — больше 500 суперкомпьютеров
+
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
1
WSJ: NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в 2026 году
1
Владелец матплаты MSI пожаловался на повреждённые контакты и крышку Asus после ремонта по гарантии
+
Основатель бренда Xbox предсказывает закрытие игрового подразделения в Microsoft
+
Компьютеры Mac с 16 ГБ RAM столкнулись с проблемами при запуске требовательных игр
1
Популярный магазин по ошибке указал возможную цену GTA 6 для ПК и Xbox на своём сайте
+
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
17
Первый зампред «Сбера»: В гонку фундаментальных моделей ИИ новым игрокам входить уже бессмысленно
+
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
2
Консоли ROG Ally, Ally X и Legion Go больше не будут получать обновления драйверов
2
Игровой монитор LG UltraGear 52G930B диагональю 52 дюйма стал доступен для предзаказа в США
+

Популярные статьи

Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
142
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
23
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
14
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
1
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1

Сейчас обсуждают

CPCD
23:57
Важно то, что ты приполз и уползёшь в свой петушиный угол
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
CPCD
23:57
А эти 100 ботов с тобой сейчас в одной палате?
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Purga
23:39
Главная проблема XBOX уже уволена с позором, наконец то этого д...ба убрали. Куча хороших компаний выкупили и закрыли, натворил конечно Филя у...ни
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
SMA
23:35
тем временем десктопная версия макса не хочет обновляться, прога выдает что есть новая версия, нажимаешь установить, он типа куда то распаковывается, и тут же выдат сообщение на найдет max.msi и кнопк...
Мессенджер Telegram получил в России очередной штраф в размере 7 млн руб
swr5
23:12
По последним исследованиям Магеллановые Облака не являются спутниками нашей галактики, а просто пролетают рядом.
Астрономы ожидают яркого перерождения звезды WOH G64 в галактике Большое Магелланово Облако
Worf
22:52
полный бред, качество и бренд будет всегда впереди. новый w124 или новый китаец !??? я за 124, качество, комфорт и надёжность никакому китайцу и не снились, а свои подсветки вифи и остальную цифровую ...
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
daring
22:49
твой i7 даже в список не попал
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Djereli
22:44
Нацисты из роскома все не знают как заблокировать гугл и vpn. Без блокировки последних невозможно продвигать идеологию нацизма в стране.
Google получила в России штраф на сумму 22,8 млн рублей за распространение сервисов VPN
daring
22:44
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
..[StyX]...
22:25
Так если в этом филлиале пятерочки и банка зарплаты на уровне мрота? Что вы хотели? А топ менеджеры себе премии отписывать не забывают.
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter