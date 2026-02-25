На аукцион выставили уникальный автомобиль 1973 Lincoln Continental в версии Mark IV Bugazzi от Hollywood Coach Builders. Кузов переработан до неузнаваемости, но главная особенность - это отделка салона натуральным гранитом. Камнем облицованы тоннель трансмиссии, задняя консоль и все четыре дверные панели. Под капотом 460-кубовый V8 и коробка от Corvette C6. Всего в 1970-х построили около 12 таких машин, до наших дней дожили две.

Необычный автомобиль выставят на торги аукционного дома Mecum. Торги пройдут с 17 по 21 марта 2026 года на стадионе State Farm Stadium в Глендейле, штат Аризона. Всего на мероприятии представят около 2000 лотов. Организаторы не раскрывают предварительную стоимость этого экземпляра.

Речь идет о Lincoln Continental 1973 года в версии Mark IV Bugazzi. Машину построили в калифорнийском ателье Hollywood Coach Builders в 1970‑х годах. Всего сделали около 12 таких автомобилей, до наших дней сохранились только два.

Кузов полностью переработан. Спереди массивная хромированная решетка радиатора. Круглые фары помещены в квадратные хромированные кожухи. Передние крылья вынесены вперед за линию бампера. Задняя часть получила новую крышу, измененные боковины и крышку багажника с углублением для запасного колеса. Цвет кузова жемчужно-золотой с перламутровыми вставками и ручной росписью. Автомобиль стоит на заниженной подвеске и "носит" белые шины с серебристыми дисками.

В салоне использован натуральный гранит. Камнем отделаны тоннель трансмиссии, задняя консоль и все четыре дверные панели. Сиденья и передняя панель перетянуты заново.

Под капотом установлен двигатель V8 объемом около 7,5 литров. Коробка передач автоматическая и позаимствована у Chevrolet Corvette C6. Технические характеристики не раскрываются, но для тяжелой классической машины такая связка выглядит органично.

Автомобиль вызывает интерес у коллекционеров нестандартных моделей. Покупателю придется привыкнуть к вопросам окружающих о золотом кузове и граните в дверях. Хотя, наверно, для людей, покупающих такие автомобили, это скорее только плюс.

Все иллюстрации взяты с https://www.carscoops.com/.