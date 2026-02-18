Эксперименты с облучением метеорита показали, что металлические астероиды могут выдерживать ядерный взрыв без разрушения, что делает такой метод отклонения более реалистичным

Международная группа учёных провела эксперимент, имитирующий воздействие ядерного взрыва на металлический астероид. Результаты показали, что такой объект способен выдержать удар без разрушения на опасные фрагменты. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Может быть интересно

Изображение: Flux Ai

В случае реальной угрозы столкновения с крупным астероидом у человечества может не оказаться времени на "аккуратные" манёвры отклонения. Ядерный взрыв остаётся экстренным вариантом, но до сих пор было неясно, разнесёт ли такой удар астероид на куски, которые сами станут проблемой. Авторы работы попытались смоделировать ситуацию лабораторно.

Учёные использовали образец железного метеорита Кампо-дель-Сьело, найденного в Аргентине. В ускорителе SPS (второй по величине ускоритель частиц работающий с 1976 года) в Европейской организации по ядерным исследованиям его облучили 27 короткими мощными импульсами протонов с энергией 440 ГэВ. Это должно было имитировать эффект от ядерного взрыва рядом с астероидом в космосе. За поведением материала следили доплеровской виброметрией и температурными датчиками.

Вопреки ожиданиям, материал показал так называемое «самостабилизирующееся поведение». Он не разлетелся, а скорее "уплотнился" под нагрузкой. Авторы делают вывод, что металлические астероиды можно отклонять ядерным взрывом большего, чем предполагалось, масштаба. При этом без риска катастрофического для Земли их дробления. Это расширяет окно возможностей для сценариев с очень небольшим временем на принятие решений.

Метеорит Кампо-дель-Сьело — металлический, его структура относительно однородна. Но астероиды бывают разными. Например, убийца динозавров был углистым хондритом — каменистым и рыхлым. Как поведёт себя такой объект при ядерном ударе, пока неясно. Следующий этап исследований — эксперименты с более сложными породами. Авторы планируют продолжить работу с образцами разного состава. В идеале такие данные помогут точнее рассчитывать параметры ядерного перехвата, если когда-нибудь потребуется применять его по-настоящему.