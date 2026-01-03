Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
ВВС США нанесли серию авиаударов по Каракасу в Венесуэле
Сообщения в соцсетях и местных СМИ указывают на возможные авиаудары США по военным объектам в Каракасе, включая базу Фортэ-Тиуна и авиабазу Миранды. В результате серии взрывов зафиксированы отключения электричества.

Над столицей Венесуэлы прогремела серия мощных взрывов. По данным местных источников, удар был нанесён американской военной авиацией, причём в небе над Каракасом были замечены тяжёлые транспортные вертолёты CH-47 Chinook. Видеозаписи, на которых запечатлены моменты атак, активно распространяются в социальных сетях, однако официального подтверждения или комментариев от властей пока не последовало.

Основными целями, согласно предварительным сообщениям, стали ключевые военные объекты столицы и её окрестностей. В частности, удары были нанесены по исторической базе Фортэ-Тиуна, где расположены важные командные центры, и по авиабазе имени генералиссимуса Франсиско де Миранды. В результате атак также пострадала военно-морская инфраструктура в городе Ла-Гуайра, где расположена академия флота.

Ситуация в городе остаётся напряжённой. Агентство Reuters, ссылаясь на свидетелей, сообщает, что после взрывов южный район Каракаса, где находится одна из крупнейших военных баз, погрузился в темноту. На данный момент информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

Власти Венесуэлы и США пока не сделали официальных заявлений по поводу произошедших событий. Информация основывается на сообщениях местных СМИ и свидетельствах пользователей сети, что создаёт информационный вакуум и порождает множество вопросов о мотивах и последствиях данной эскалации.

#сша #боевые действия #конфликт #венесуэла #карибский бассейн #авиаудар #десант #chinook h-47 #отключение электричества #каракас
Источник: rg.ru
17
Показать комментарии (17)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Популярные новости

Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
+
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
+
Павел Дуров: Евросоюз усиливает цензуру в интернете и преследует Telegram за свободу слова
4
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 и 32 ГБ ОЗУ в ряде популярных игр
+
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
10
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
7
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
1
На продвинутые материнские платы Intel LGA 1954 может вернуться двухрычажная система фиксации сокета
1
С российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин после инициативы Минпромторга
2
Актриса Милла Йовович представила ИИ-инструмент MemPalace с открытым кодом
+
Apple выпустила обновление iOS 26.4.1 для исправления багов в iPhone
+
Экшен Samson протестирован на Core i7-14700F и RTX 5070 в различных режимах и разрешениях
+
Новый 75-тонный российский бульдозер D40 начал работать на алмазном прииске в Якутии
+

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
198
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
1
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
14
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
1

Сейчас обсуждают

Китя.
12:58
Он всегда так делает.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
12:56
Кудах - мой половой коврик ты где?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
12:54
кудах подлизнул амуде 9060 разов
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
12:50
ага вадя кудахцев петух, всегда на своём петушином месте
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
TartaR
12:49
Ясно , значит беседу я с петухом вёл Место своё знаешь ... Вперёд
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
12:49
да тебя пиз.. нуть святое дело
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
TartaR
12:47
А тебя заело ? По теме есть что ? Или лишь бы что-то пиз.. нуть ?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
12:46
У тебя гавно ИИ и ты не умеешь им пользоваться. Ты тупой?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
TartaR
12:45
Чел , тебя если устраивает пользоваться говном , пользуйся на здоровье, можешь хоть есть его Я своё мнение озвучил
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
12:44
Что ИИ у тебя сломался? закончи фразу.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter