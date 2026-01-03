Сообщения в соцсетях и местных СМИ указывают на возможные авиаудары США по военным объектам в Каракасе, включая базу Фортэ-Тиуна и авиабазу Миранды. В результате серии взрывов зафиксированы отключения электричества.

Над столицей Венесуэлы прогремела серия мощных взрывов. По данным местных источников, удар был нанесён американской военной авиацией, причём в небе над Каракасом были замечены тяжёлые транспортные вертолёты CH-47 Chinook. Видеозаписи, на которых запечатлены моменты атак, активно распространяются в социальных сетях, однако официального подтверждения или комментариев от властей пока не последовало.

Основными целями, согласно предварительным сообщениям, стали ключевые военные объекты столицы и её окрестностей. В частности, удары были нанесены по исторической базе Фортэ-Тиуна, где расположены важные командные центры, и по авиабазе имени генералиссимуса Франсиско де Миранды. В результате атак также пострадала военно-морская инфраструктура в городе Ла-Гуайра, где расположена академия флота.

Ситуация в городе остаётся напряжённой. Агентство Reuters, ссылаясь на свидетелей, сообщает, что после взрывов южный район Каракаса, где находится одна из крупнейших военных баз, погрузился в темноту. На данный момент информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.

Власти Венесуэлы и США пока не сделали официальных заявлений по поводу произошедших событий. Информация основывается на сообщениях местных СМИ и свидетельствах пользователей сети, что создаёт информационный вакуум и порождает множество вопросов о мотивах и последствиях данной эскалации.