TechoNews
В России представили линейку смартфонов Samsung Galaxy S26
Одновременно с мировой конференцией Samsung Unpacked, GalaxyStore и МТС презентовали в России серию Galaxy S26. Основной упор сделали на возможностях ИИ и функцию защиты от боковых взглядов

Galaxy S26 Ultra оснастили 120-герцовым 6.9-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X (3120x1440, 2600 нит). Одной из «фишек» новинки стал активируемый режим «Антишпион», который уменьшает до 45° углы обзора всего экрана, либо его отдельных зон, таких как поля для ввода паролей, что не позволяет окружающим увидеть лишнее.

Устройство получило кастомизированный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy с улучшенной испарительной камерой, 12 ГБ памяти и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 60-ваттной и беспроводной зарядок. Заявлена поддержка eSIM, NFC, 5G, GPS, Bluetooth 6, Wi-Fi 7 и USB Type‑C 3.2.

Система камер, состоящая из основного (200 Мп, OIS), широкоугольного (50 Мп, 120°), перископного (50 Мп, 5x), телефото (10 Мп, 3x) и фронтального (12 Мп) модулей, по отношению к прошлому поколению получила более светосильную оптику для качественных фото в темноте. Также камера поддерживает стабилизацию с горизонтальной блокировкой – можно вращать смартфон вокруг своей оси, а изображение будет всегда оставаться в одном положении. Видео может сниматься в качестве до 8K@30FPS, а видеокодек APV обеспечивает сжатие без потерь. 

Доступны широкие возможности по AI-редактированию фото, включая смену времени суток, дорисовку объектов или одевание человека в другую одежду по текстовому запросу. Сводка «Мой день» адаптирует напоминания под владельца, функция «Обвести и найти» научилась распознавать сразу несколько объектов, а AI-ассистенты Gemini и Perplexity стали выполнять многоэтапные задачи по голосовому запросу или нажатию кнопки, например, заказывать такси.

Кроме того, присутствует AI-проверка вызовов и фиксация попыток доступа к данным. В Галерее появился запароленный «Личный альбом», защиты прошивки используется постквантовая криптография, а Knox Matrix служит для сквозного шифрования данных. Обновления безопасности будут приходить на протяжении 7 лет.

Защищенный по стандарту IP68 корпус толщиной 7.9 мм и весом 214 г выполнен из стекла и металла в четырех расцветках – белой, голубой, черной и фиолетовой. Есть поддержка стилуса S Pen. Работает гаджет на One UI 8.5, основанной на Android 6.5.

 

Модели Galaxy S26 и Galaxy S26+ получили дисплее диагоналями 6.3˝ и 6.7˝ и батареи емкостью 4300 и 4900 мАч соответственно. Работают они на чипе Exynos 2600 с 12 ГБ оперативной памяти. Разрешение основной камеры снижено до 50 Мп, а «ширика» до 12 Мп, кроме того, они не оснащены перископом. S Pen также не поддерживается.

Помимо смартфонов были также представлены и наушники Buds 4 Pro и Buds 4. Первые получили увеличенный низкочастотный динамик, поддержку аудио 24 бит/96 кГц и усовершенствованное ANC с адаптивным эквалайзером. Управлять наушниками можно при помощи кивков головы.

Предзаказ в магазинах МТС и GalaxyStore открылся по следующим ценам: 

  • S26 (256 ГБ) – 90 тыс. руб.
    •    
  • S26 (512 ГБ) – 105 тыс. руб.
  • S26+ (256 ГБ) – 105 тыс. руб.
    •    
  • S26+ (512 ГБ) – 120 тыс. руб.
  • S26 Ultra (256 ГБ) – 125 тыс. руб.
    •    
  • S26 Ultra (512 ГБ) – 145 тыс. руб.
    •    
  • S26 Ultra (1024 ГБ) – 190 тыс. руб.
  • Buds 4 – 14.5 тыс. руб.
    •    
  • Buds 4 Pro – 20 тыс. руб.
#смартфоны #samsung #galaxy s26 #предзаказ
Источник: moskva.mts.ru
+
Написать комментарий (0)
