Новинка показала более высокие результаты в большинстве игр.

Чуть ранее компания Intel выпустила новую линейку процессоров Bartlett Lake-S, совместимых с сокетом LGA 1700, но официально не предназначенных для потребительского рынка, что не помешало немецкому обозревателю Zed Up протестировать топовую модель, Core 9 273PQE, в ряде игр, сравнив результаты с Core i9-14900K, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Zed Up

Настольный процессор Core 9 273PQE стал первой моделью для сокета LGA 1700 с 12 P-ядрами на базе архитектуры Raptor Cove, тогда как E-ядра у новинки отсутствуют. Топовый CPU может достигать тактовой частоты 5,9 ГГц, имеет 24 МБ L2-кэша и 36 МБ кэша третьего уровня, а его TDP составляет 125 Вт. Его соперник, Core i9-14900K, оснащается 8 P-ядрами (Raptor Cove) и 16 E-ядрами (Gracemont), способен работать на частоте до 6,0 ГГц, имеет 32 МБ L2 и 36 МБ L3-кэша, а также TDP в 125 Вт.

В игровых тестах процессоры обеспечили следующие показатели средней частоты кадров:

Horizon Zero Dawn (720p): Core 9 273PQE – 310 fps, Core i9-14900K – 294 fps

Monster Hunter Wilds (720p): Core 9 273PQE – 125,77 fps, Core i9-14900K – 118,75 fps

Outcast 1.1 (4K, только CPU): Core 9 273PQE – 60 fps, Core i9-14900K – 55 fps

Shadow of the Tomb Raider (720p): Core 9 273PQE – 273 fps, Core i9-14900K – 250 fps

Counter-Strike 2: Core 9 273PQE – 325 fps, Core i9-14900K – 330 fps

Также эксперт протестировал оба процессора в Tom Clancy's Rainbow Six Siege при разрешении 720p, где победителя относительно показателей средней частоты кадров выявить не удалось, тогда как по минимальному fps модель Core i9-14900K вырвалась вперёд.

По результатам тестов видно, что Core 9 273PQE в большинстве игр обеспечивает более высокие показатели частоты кадров, обгоняя Core i9-14900K до 9,1 %. При этом стоимость новинки в настоящее время достаточно велика — эксперт приобрёл Core 9 273PQE за 725 евро, а матплата ASRock IMB-X1714 обошлась ему в 340 евро.

