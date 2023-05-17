Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Противник выбит из Гнезда, на очереди Домино – Пригожин об обстановке в Бахмуте на утро 17 мая
Украинские войска контролируют всего 1.46 километров квадратных города
рекомендации
<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

Современные боевые операции сильно отличаются от тех, с которыми человечество сталкивалось всего несколько десятков лет назад. Практически у каждого солдата в руках находится смартфон с подключением к интернету, а значит есть возможность записывать ролики, вводя в курс дела людей, находящихся от линии фронта за тысячи километров. Но если бойцы всё же имеют некоторые ограничения, то всё это не распространяется на так называемых военкоров. Речь идёт о журналистах, находящихся непосредственно на линии соприкосновения и снимающих сюжеты из самых горячих точек Донбасса. Вообще, в последнее время понятие военкора стало намного шире, поскольку появились лица, которые спокойно сидят рядом с монитором и получают информацию от собственных осведомителей. Это могут быть как обычные вояки, так и другие журналисты, а также любые заинтересованные стороны. В конце концов важные данные, опубликованные на странице популярного блогера, быстрее дойдут до читателя, чем аналогичная информация от никому не известного военкора. При этом стоит учитывать, что есть люди, которые зарабатывают баллы на громких заявлениях. Подобным грешат как российские, так и украинские источники, а последние ещё и нарочно распростирают ложные сведения по завету Пентагона. 

реклама

Кстати, на нашем сайте такие «перцы» время от времени поднимают головы, бомбардируя любителей почитать комментарии громкими заголовками и придуманными фактами. Спорить с такими людьми бессмысленно, ведь на каждый ваш железный аргумент у них найдётся десять нарисованных в Фотошопе картинок. Не отстают и крупные новостные агентства из США и Европы. Например, руководство из The Washington Post смогло обернуть в свою пользу так называемую утечку секретных документов. Эксперты отмечают, что арестованные военнослужащий США не имел допуска к секретной информации, ну а большая часть данных была придумана журналистами из The Washington Post. Случай не единичный, ведь совсем недавно издания The New York Times получило Пулитцера за расследования массовых убийств в Буче. Удивительно, но даже американские издания публиковали неопровержимые доказательства тому, что перед нами кровавая постановка, созданная руками украинского правительства, но умники, решающие судьбу Пулитцеровской премии, предпочли сделать вид, что ничего не знают об истинном положении дел. 

Ну и не забывайте, что кроме прессы, пытающейся хайпануть на громких заголовках, есть ещё политики. Эти ребята готовы продать душу дьяволу, чтобы только остаться на своём месте, а лучше пересесть в более тёплое кресло с высокими полномочиями. В руках у политиков все рычаги давления, включая полицию и спецслужбы. К примеру, британская MI-6 время от времени выдаёт довольно странные прогнозы и делает ещё более удивительные заявления. Получается, что доступ к информации у нас с вами есть, но этой информации так много, что отличить правду от лжи крайне сложно. Именно поэтому сегодня мы предлагаем вам обратиться к первоисточнику. В последнее время тема Бахмута стала основной в новостном потоке, поэтому здесь есть масса притянутой информации. Переходите на канал пресс-службы компании «Конкорд», где есть самые точные данные от Пригожина. Основатель ЧВК «Вагнер» в довольно жёсткой форме высказывает собственную точку зрения на те или иные волнующие общество вопросы, а также публикует данные о продвижении «оркестра на выезде».

рекомендации
-10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Как стало известно, за 16 мая бойцы ЧВК продвинулись до 200 метров и смогли занять площадь большее 100 000 метров квадратных. Под контролем украинских войск осталось около 1.46 квадратных километра, ну а самое главное – гнездо полностью зачищено, а под контролем ВСУ остался последний квартал. Следующий укреплённый район на улице юбилейной называется Домино, куда и отступили оставшиеся силы украинской армии. До недавнего времени этот район считался относительно тихим. Там располагалась перевалочная база, где хранились боеприпасы, а также находился пункт оказания медицинской помощи раненым. Позицию контролировали силы 3-й отдельной штурмовой бригады. Известно, что основу подразделения составляют члены «Азова» (считается террористическим и запрещено в РФ). Оборона в Гнезде посыпалась, а значит нет никаких сомнений, что Домино следующее на очереди. Пригожин отмечает, что кроме участка, называемого Домино, остался небольшой кусок частного сектора, но не стал давать прогнозов относительно сроков полного перехода города под контроль российских войск.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #чвк вагнер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ЧВК "Вагнер" залезла в "мышеловку" продвигаясь в Бахмуте — Сырский
Киевские власти причастны к убийствам известных россиян, об этом рассказал глава ГУР Украины
МО РФ сообщило об уничтожении «Кинжалом» системы ПВО Patriot в Киеве
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ начали операцию по окружению ЧВК «Вагнер», оборона на флангах посыпалась — Пригожин
82
ЧВК "Вагнер" устраивает засады на колонны ВСУ под Бахмутом
4
Российский эксперт: Армии России нужна вторая волна мобилизации
61
Авиационный специалист рассказал о перехвате и поражении российским Су-57 украинского Су-24 на СВО
10
Пригожин иронично ответил на запрос о передаче тела американца: "передам через главу ГУР Буданова"
3
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
14
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
110
Страны G7 на этой неделе обсудят очередной, уже 11-й пакет антироссийских санкций
4
ВС РФ впервые подбили словенский Т-55S с кучей западных модификаций
15
ВСУ добились тактического успеха в районе Бахмута, продавив фланги, но отступают в городе
10
Чем завершилось турне Зеленского по Европе, и почему Макрон, Шольц и Сунак оказались такими щедрыми
1
Бетельгейзе за последние месяцы стала намного ярче, возможно эта звезда скоро взорвется сверхновой
3
Крипто-майнеры, потратившие все деньги на видеокарты, теперь переключились на обучение ИИ
+
RTX 3060 Ti получает скидку в $100 на фоне запуска RTX 4060 Ti
+
Как вероятно уничтожали батарею ЗРК "Patriot" в Киеве при помощи гибридной атаки "Кинжала" [Видео]
19
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
63
Казахстан перекрывает "параллельный импорт" в Россию - марки LG, Samsung и Bosch могут исчезнуть
46
Египет проигнорировал требование США перекрыть воздушное пространство для ВКС РФ
2
Российская ПВО впервые перехватила крылатую ракету Storm Shadow в зоне СВО
2
На улицах Киева найдены фрагменты ракет ЗРК Patriot последних версий, поражённых "Кинжалом"
16

Популярные статьи

Простой обход ошибки 0x80a40401 для консолей Xbox
18
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
25
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
4
По вашим заявкам: разгон 7,62-мм пулемёта Калашникова ПКП "Печенег" - полный гайд
6
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
14
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
5
Итоги гоночного уик-энда 13-14 мая
1
Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"
14
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
+
Сверхновые звезды: Что это такое, как они появляются и какова их роль в жизни Вселенной
2

Сейчас обсуждают

Владимир
09:08
1вая космическая.
Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP-EG, аналогичные Storm Shadow
Хомяк Шешунчик
09:08
так ты не пи..ди и будет хорошо
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
Зю
09:07
Уровень первых ноутбучных Рузенов из 2018 года.
Встроенная графика UHD 730 в бюджетных процессорах Intel позволяет проходить все современные игры
Дмитрий
09:05
Брать ничего не надо. сидим на попе ровно ждем всяких 4060ти и 7700 😁
Видеокарта RTX 3060 Ti дешевеет по всему миру – и в магазинах РФ тоже
Александр Камалеев
09:03
А теперь как все обстоит в реальности. Так как в статьях аналогичных пишут такое ощущение товарищи которые не понимают разницы что такое 160 герц на мониторе 1080р и 144 Герца на мониторе 2к. Про 4к н...
6 лучших видеокарт мая 2023 – выбираем оптимальные модели для мониторов с разрешением 4К, 2К и 1080р
Забивайкин
09:02
Видишь, могут когда хотят. Нефиг об МО ноги вытирать.
В США подтвердили, что сегодня ночью ЗРК Patriot в Киеве был «повреждён»
Vorvort
09:02
В топике по 7900XTX я фантазировал так: AMD создаёт страницу в Сети где выложены биосы со снятым лимитами для 7900XTX. Указываешь серийник видеокарты, соглашаешься с отказом от гарантии и скачиваешь б...
Создатели Arch Linux переводят инфраструктуру для разработки пакетов с Subversion на Git и GitLab
Хомяк Шешунчик
08:57
Укритиния - страна террорист
Киевские власти причастны к убийствам известных россиян, об этом рассказал глава ГУР Украины
Забивайкин
08:56
А были дни и по 120,000. И это только наемников из Лаоса!
ЧВК "Вагнер" залезла в "мышеловку" продвигаясь в Бахмуте — Сырский
Yurchik
08:55
Лишний раз подтверждение, что Украина всего лишь полигон для утилизации старого вооружения и испытания нового.
На улицах Киева найдены фрагменты ракет ЗРК Patriot последних версий, поражённых "Кинжалом"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем