Украинские войска контролируют всего 1.46 километров квадратных города

Современные боевые операции сильно отличаются от тех, с которыми человечество сталкивалось всего несколько десятков лет назад. Практически у каждого солдата в руках находится смартфон с подключением к интернету, а значит есть возможность записывать ролики, вводя в курс дела людей, находящихся от линии фронта за тысячи километров. Но если бойцы всё же имеют некоторые ограничения, то всё это не распространяется на так называемых военкоров. Речь идёт о журналистах, находящихся непосредственно на линии соприкосновения и снимающих сюжеты из самых горячих точек Донбасса. Вообще, в последнее время понятие военкора стало намного шире, поскольку появились лица, которые спокойно сидят рядом с монитором и получают информацию от собственных осведомителей. Это могут быть как обычные вояки, так и другие журналисты, а также любые заинтересованные стороны. В конце концов важные данные, опубликованные на странице популярного блогера, быстрее дойдут до читателя, чем аналогичная информация от никому не известного военкора. При этом стоит учитывать, что есть люди, которые зарабатывают баллы на громких заявлениях. Подобным грешат как российские, так и украинские источники, а последние ещё и нарочно распростирают ложные сведения по завету Пентагона.

Кстати, на нашем сайте такие «перцы» время от времени поднимают головы, бомбардируя любителей почитать комментарии громкими заголовками и придуманными фактами. Спорить с такими людьми бессмысленно, ведь на каждый ваш железный аргумент у них найдётся десять нарисованных в Фотошопе картинок. Не отстают и крупные новостные агентства из США и Европы. Например, руководство из The Washington Post смогло обернуть в свою пользу так называемую утечку секретных документов. Эксперты отмечают, что арестованные военнослужащий США не имел допуска к секретной информации, ну а большая часть данных была придумана журналистами из The Washington Post. Случай не единичный, ведь совсем недавно издания The New York Times получило Пулитцера за расследования массовых убийств в Буче. Удивительно, но даже американские издания публиковали неопровержимые доказательства тому, что перед нами кровавая постановка, созданная руками украинского правительства, но умники, решающие судьбу Пулитцеровской премии, предпочли сделать вид, что ничего не знают об истинном положении дел.

Ну и не забывайте, что кроме прессы, пытающейся хайпануть на громких заголовках, есть ещё политики. Эти ребята готовы продать душу дьяволу, чтобы только остаться на своём месте, а лучше пересесть в более тёплое кресло с высокими полномочиями. В руках у политиков все рычаги давления, включая полицию и спецслужбы. К примеру, британская MI-6 время от времени выдаёт довольно странные прогнозы и делает ещё более удивительные заявления. Получается, что доступ к информации у нас с вами есть, но этой информации так много, что отличить правду от лжи крайне сложно. Именно поэтому сегодня мы предлагаем вам обратиться к первоисточнику. В последнее время тема Бахмута стала основной в новостном потоке, поэтому здесь есть масса притянутой информации. Переходите на канал пресс-службы компании «Конкорд», где есть самые точные данные от Пригожина. Основатель ЧВК «Вагнер» в довольно жёсткой форме высказывает собственную точку зрения на те или иные волнующие общество вопросы, а также публикует данные о продвижении «оркестра на выезде».

Как стало известно, за 16 мая бойцы ЧВК продвинулись до 200 метров и смогли занять площадь большее 100 000 метров квадратных. Под контролем украинских войск осталось около 1.46 квадратных километра, ну а самое главное – гнездо полностью зачищено, а под контролем ВСУ остался последний квартал. Следующий укреплённый район на улице юбилейной называется Домино, куда и отступили оставшиеся силы украинской армии. До недавнего времени этот район считался относительно тихим. Там располагалась перевалочная база, где хранились боеприпасы, а также находился пункт оказания медицинской помощи раненым. Позицию контролировали силы 3-й отдельной штурмовой бригады. Известно, что основу подразделения составляют члены «Азова» (считается террористическим и запрещено в РФ). Оборона в Гнезде посыпалась, а значит нет никаких сомнений, что Домино следующее на очереди. Пригожин отмечает, что кроме участка, называемого Домино, остался небольшой кусок частного сектора, но не стал давать прогнозов относительно сроков полного перехода города под контроль российских войск.