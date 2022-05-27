Не всё так плохо, как может показаться, ведь подобные товары и так стоили намного дороже рекомендованных цен

Человек – весьма специфичное существо, угодить которому крайне сложно. Весь прошлый месяц мы наблюдали за ростом курса рубля. На начало мая национальная валюта находилась на отметке 70 рублей за 1 доллар, тогда как 25 мая поднималась до 56 рублей за 1 доллар. Казалось бы, самое время магазинам скидывать цены на продукты, а гражданам радоваться, ведь теперь на свою прежнюю заработную плату они могут купить гораздо больше. Вот только ничего подобного не происходило. В марте подорожали не только санкционные товары, но и чуть ли не всё вокруг, ну а в мае несмотря на укрепление курса рубля никто даже не думал менять ценники. Ну а в результате никто не успел почувствовать никаких позитивных эмоций. Возможно, если бы этот праздник жизни продлился бы не несколько недель, а хотя бы пару лет, то товары медленно начали бы дешеветь, хотя и здесь не всё так однозначно.

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К примеру, стоимость комплектующих действительно пошла вниз. Видеокарты и процессоры дешевели, о чём мы вам неоднократно писали. А вот продукты питания уцепились за старые цены и не двигались вниз. Судя по всему, причина лежит далеко за пределами супермаркетов, поскольку эти ребята проявляли единство в ценообразовании, а значит кто-то за последние недели очень неплохо заработал. Искать виноватых бесполезно, поэтому мы перейдём к фактам. Прежде всего предлагаем вам ознакомиться с нашим материалом, в котором описаны причины скорого удешевления национальной валюты. Если коротко, то бюджет строится на основе поступлений долларов и евро, полученным от продажи энергоносителей. Эти деньги конвертируются в рубли, что позволяет осуществлять социальные выплаты и поддерживать работу государства. При курсе 70 к 1 в бюджет с каждого доллара поступает на 14 рублей больше, чем было 25 мая. Пожалуй, это основная причина того, что произошло вчера.

Неясно, по каким причинам не было резкого удешевления санкционных товаров, но сегодня мы наблюдаем рост стоимости электроники на российском рынке. Вообще, не всё так однозначно, поэтому мы предлагаем нашим читателям не паниковать. Сравним цену на две видеокарты при курсе 56 и 66. GeForce RTX 3090 ещё пару дней назад стоила почти 185 тысяч рублей. Что же, сегодня она действительно продаётся за 203 тысячи, и это проблема. В пересчёте на доллары это 3000 вечнозелёных, что ровно в 2 раза дороже рекомендованных цен. Учтите, что в Европе уже можно такую карту взять за 1500 евро, поэтому логику российских продавцов понять сложно. Но если и другая тенденция. Указанная ниже модель Radeon RX 6900 XT при курсе 56 стоила 123 тысячи рублей. Несложно подсчитать, что это невероятные 2200 долларов, что также в 2 раза дороже, чем Radeon RX 6900 XT можно встретить в Европе. Сегодня в том же Регарде эта же модель стоит 114 тысяч рубликов. Получается, что рубль упал, но снизилась и цена, а в итоге в долларах видеокарта стоит 1730 USD. Как вы понимаете, даже при таком курсе национальной валюты видеокарты должны дешеветь.

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А вот случится это или нет, мы увидим уже в ближайшие недели. Не забывайте, что даже NVIDIA фиксирует резкое падение спроса на видеокарты по всему миру. Очевидно, что это связано со снижением курса Эфира, что привело к частичному отказу майнеров от увеличения мощностей своих ферм. Даже по ценам на 25 мая видеокарты свободно лежали в магазинах, ну а после подорожания и вовсе будут интересны минимальному числу покупателей. Нам кажется, что это общая проблема, касающаяся не только видеокарт, но и всей санкционной продукции. Есть те, кто зарабатывает на этом огромные деньги, а единственный способ до них достучаться – это ничего не покупать. Мы вас ни к чему не призываем, поскольку конечный выбор должен делать каждый самостоятельно.