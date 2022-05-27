Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Курс рубля резко пошёл вниз – почему дорожает санкционная электроника и видеокарты
Не всё так плохо, как может показаться, ведь подобные товары и так стоили намного дороже рекомендованных цен
анонсы и реклама
3050 от 30 тр - обвал вопреки росту курса
3080 Ti ASUS Gaming не сильно дороже 100тр
Необычная RTX 3080 все ще за 104тр
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
3070 Ti за копейки - надо брать
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Человек – весьма специфичное существо, угодить которому крайне сложно. Весь прошлый месяц мы наблюдали за ростом курса рубля. На начало мая национальная валюта находилась на отметке 70 рублей за 1 доллар, тогда как 25 мая поднималась до 56 рублей за 1 доллар. Казалось бы, самое время магазинам скидывать цены на продукты, а гражданам радоваться, ведь теперь на свою прежнюю заработную плату они могут купить гораздо больше. Вот только ничего подобного не происходило. В марте подорожали не только санкционные товары, но и чуть ли не всё вокруг, ну а в мае несмотря на укрепление курса рубля никто даже не думал менять ценники. Ну а в результате никто не успел почувствовать никаких позитивных эмоций. Возможно, если бы этот праздник жизни продлился бы не несколько недель, а хотя бы пару лет, то товары медленно начали бы дешеветь, хотя и здесь не всё так однозначно.

реклама

К примеру, стоимость комплектующих действительно пошла вниз. Видеокарты и процессоры дешевели, о чём мы вам неоднократно писали. А вот продукты питания уцепились за старые цены и не двигались вниз. Судя по всему, причина лежит далеко за пределами супермаркетов, поскольку эти ребята проявляли единство в ценообразовании, а значит кто-то за последние недели очень неплохо заработал. Искать виноватых бесполезно, поэтому мы перейдём к фактам. Прежде всего предлагаем вам ознакомиться с нашим материалом, в котором описаны причины скорого удешевления национальной валюты. Если коротко, то бюджет строится на основе поступлений долларов и евро, полученным от продажи энергоносителей. Эти деньги конвертируются в рубли, что позволяет осуществлять социальные выплаты и поддерживать работу государства. При курсе 70 к 1 в бюджет с каждого доллара поступает на 14 рублей больше, чем было 25 мая. Пожалуй, это основная причина того, что произошло вчера.

Неясно, по каким причинам не было резкого удешевления санкционных товаров, но сегодня мы наблюдаем рост стоимости электроники на российском рынке. Вообще, не всё так однозначно, поэтому мы предлагаем нашим читателям не паниковать. Сравним цену на две видеокарты при курсе 56 и 66. GeForce RTX 3090 ещё пару дней назад стоила почти 185 тысяч рублей. Что же, сегодня она действительно продаётся за 203 тысячи, и это проблема. В пересчёте на доллары это 3000 вечнозелёных, что ровно в 2 раза дороже рекомендованных цен. Учтите, что в Европе уже можно такую карту взять за 1500 евро, поэтому логику российских продавцов понять сложно. Но если и другая тенденция. Указанная ниже модель Radeon RX 6900 XT при курсе 56 стоила 123 тысячи рублей. Несложно подсчитать, что это невероятные 2200 долларов, что также в 2 раза дороже, чем Radeon RX 6900 XT можно встретить в Европе. Сегодня в том же Регарде эта же модель стоит 114 тысяч рубликов. Получается, что рубль упал, но снизилась и цена, а в итоге в долларах видеокарта стоит 1730 USD. Как вы понимаете, даже при таком курсе национальной валюты видеокарты должны дешеветь.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
-45% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 3050 от 40 тр в Ситилинке
-35000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU
3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU
-50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

А вот случится это или нет, мы увидим уже в ближайшие недели. Не забывайте, что даже NVIDIA фиксирует резкое падение спроса на видеокарты по всему миру. Очевидно, что это связано со снижением курса Эфира, что привело к частичному отказу майнеров от увеличения мощностей своих ферм. Даже по ценам на 25 мая видеокарты свободно лежали в магазинах, ну а после подорожания и вовсе будут интересны минимальному числу покупателей. Нам кажется, что это общая проблема, касающаяся не только видеокарт, но и всей санкционной продукции. Есть те, кто зарабатывает на этом огромные деньги, а единственный способ до них достучаться – это ничего не покупать. Мы вас ни к чему не призываем, поскольку конечный выбор должен делать каждый самостоятельно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #экономика
11
Показать комментарии (11)

Материалы по теме

В Европе назревает дефицит энергоносителей, а в Болгарии допустили покупку газа за рубли
Доллар неожиданно укрепился до 63 рубля
Коммерсантъ: несмотря на торговые договорённости, Huawei прекратила поставки оборудования в РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
22
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
71
Петербуржец перепутал сеть Tor с форумом Rutor и взял заказ на убийство, думая что попал в Даркнет
17
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
84
NVIDIA уверяет, что российский рынок давал всего 2% прибыли и не планирует возвращаться в РФ
22
Цены на видеокарты в магазинах РФ обвалились ниже февральских минимумов – Radeon RX 6600 за 30 000р
38
Биткоин дешевеет, а в тестовой сети Эфира снова случился сбой, который может отдалить переход на PoS
14
Xiaomi Redmi Note 11 SE – Dimensity 700, 90-Гц дисплей и аккумулятор на 5000 мА*ч за $150
+
Геймерская Radeon RX 6650 XT приехала в магазины РФ – лучшая игровая видеокарта со скидкой 30 000р
29
Разработчики рухнувшей монеты Terra и стейблкоина UST перезапустят блокчейн, назвав его Terra 2.0
13
Цены на видеокарты начнут расти
62
В Европе назревает дефицит энергоносителей, а в Болгарии допустили покупку газа за рубли
19
В М.Видео рассказали, почему в России появились смартфоны Samsung, но не появятся устройства Apple
2
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 54 000 рублей
16
Electrek: Tesla анонсировала аккумуляторы со сроком службы более 100 лет
2
Ученые из Юты обнаружили, что мягкие морские кораллы являются источником перспективного противоракового препарата
+
70 смартфонов Samsung получили стабильную версию One UI 4.1 на Android 12
2
В российский и белорусский Steam возвращаются страницы игр от EA, Ubisoft, Bethesda, Sony, Rockstar, 2K, Techland и других
25
Valve исправила ошибку в Steam — «вернувшиеся» в Россию игры снова исчезли из продажи
13
На сайте магазина Ozon появились продавцы-мошенники
8

Популярные статьи

Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
64
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 16
1
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
94
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
118
Вспоминаем 10 самых удачных видеокарт Nvidia всех времен — от RIVA TNT2 до GeForce RTX 2060
39
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
33
Анчартед: На картах не значится: краткий обзор
7
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
4
Игры, созданные в одиночку
2

Сейчас обсуждают

Alex Grosser
12:20
Упоротый запынёнок, спеси у тебя поубавится, когда поймёшь, что у тебя и твоих выродков больше нет будущего. ✔️ Причастись шкаликом Бояры и жбаном химического эрзацпива, затем помолись на иконку с л...
Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
Vladegg
12:14
Сделай гугл док со списком русофобских студий и открой к нему доступ на чтение. Я бы тоже ознакомился. Самому делать лень, а потом забуду гондонов.
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
hiveliberty
12:12
В термодинамике нет такого термина, как "лаг".
AMD опять внесла поправки к своему же заявлению по TDP: уже до 230W
ivankrolikov
12:12
Как по-твоему, насколько вперёд планируют развитие цивилизации национальные лидеры? Может ты думаешь, что их заботит то, как будет жить планета лет через 150? Да ни хрена! Максимум 30-40 лет. Капитали...
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
Yilec
12:10
Чувствую стыд, испанский стыд за то, что такие червяки могут постить тут комментарии. Не расстраивайся, червячок, тебя тоже денацифицируют.
Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
Каа
12:06
Тогда легко отправить назад. Никаких проблем нету, кроме ожидания. Но такие случаи еденичны.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
Aaa
12:05
Да вы достали укры. Сраться не умеете, сразу переходите на оскорбления и личности. Или даже не уходите с них :-)) Приходится ваше гогно подчищать. Срались бы нормально - не удалял бы.
Цены на видеокарты начнут расти
felsher 03
12:05
А если сразу не стартует?)) И что делать если через 2 недели?
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
Draconid
12:04
«Входное - только 230В» На офсайте написано, что 200-240V
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
Каа
12:03
Никуда не ехать, ничего не ломается. Хватает двухнедельного теста. Даже монитор и тот с CU, поскольку наши ломили цену на 4000 руб. больше.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем