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Продвинутая графическая модификация The Witcher 3 – 50 графический модов, 8К и трассировка лучей
Энтузиасты добавили в культовую Ведьмак 3 50 в 8К на GeForce RTX 3090 после установки 50 графических модов
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Два года назад при одном упоминании продолжения культовой саги The Witcher, наши читатели впадали в эйфорию, рассказывая о том, как сильно они ждут игру Ведьмак 4, что там хотят увидеть, и когда приблизительно она должна выйти. Несколько дней назад глава CD Projekt RED прямо заявил о старте работы над главной франшизой студии. Ещё совсем недавно это произвело бы настоящий фурор, но сегодня воспринимается со сдержанным оптимизмом. Адам Кичиньски явно припозднился. Фанаты Геральта несомненно ждут выхода четвёртой части, но уже устали от постоянных интриг, переносов и тому подобного информационного мусора, который генерируют представители CD Projekt RED.

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В данном случае нет вообще никакой информации, а сам Адам Кичиньски нагнетает таинственности. Судя по всему, сегодня сказать ему вообще нечего, но очень нужно, ведь инвесторы ждут. Именно поэтому приходится в очередной раз переносить сроки выхода Cyberpunk 2077 для консолей следующего поколения, а также в который раз констатировать сложности с выпуском ремастера The Witcher 3. И что нам остаётся делать в сложившейся ситуации? Представители канала Digital Dreams полагают, что ждать от CD Projekt RED подачек не стоит, ведь всегда можно установить продвинутую модификацию, в значительной степени улучшающую графику.

На видео ниже можно увидеть, насколько сильно преображается игра после добавления 50 визуальных модов и трассировки лучей. Заранее предупреждаем, что никаких изменений в боевой системе не предусмотрено. Персонажи выглядят так, как и задумано изначально, а вот текстуры куда более современны, чем в оригинальной версии. Город выглядит живым, а яркие краски бросаются в глаза неподготовленным пользователям. Ещё больше впечатляют отражения, а заходящее солнце медленно ползёт по небу, оставляя в лужах небольшие яркие островки. Ночью луна подсвечивает большие подсолнухи, а горящий меч Геральта можно легко использовать как самый настоящий фонарь. И всё это доступно в разрешении 8К. Авторы использовали видеокарту GeForce RTX 3090, поэтому, если вы захотите скачать себе аналогичную модификацию, озаботьтесь мощной графической картой.

Мы бы не стали переоценивать работу энтузиастов, но не заметить изменений по сравнению с оригиналом невозможно. В то же время мы совсем ничего не знаем о том, что планирует сделать с The Witcher 3 CD Projekt RED в 2022 году. Будет ли пересмотрена боевая система или мы получим ещё один клон Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, не знает никто. Вполне возможно, что представители студии захотят улучшить своё финансовое состояние за счёт владельцев консолей последнего поколения, поэтому предпочтут сделать всё возможное, чтобы старая игра выглядела максимально современно.

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