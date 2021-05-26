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Ни для кого не секрет, что чиновники мечтают всё контролировать. Чем больше государство знает о доходах граждан, тем проще этих самых граждан держать в узде, ведь в любом другом случае в стране будет ходить неизвестное количество денежной массы. В большинстве случаев налоговый кодекс предусматривает суровые наказания за финансовые нарушения, в том числе утаивание заработанных средств. Однако не всё так просто. Если мы говорим о такой стране, как Германия, где граждане могут себе позволить купить квартиру, машину без попыток скрыть свои доходы, то у таких граждан гораздо больше стимулов соблюдать законы. Но когда банки вместо 3% кредитов на жильё требуют все 30%, а закон работает только против беднейшей части населения, у этой самой части населения нет никакого желания платить налоги сполна. Всё это не значит, что мы оправдываем подобные действия, но отказать в логике обычным работягам сложно.

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Как известно, интернет предоставляет множество возможностей, в том числе и для заработка. Кто-то создаёт сайты, другие – проводят уроки в онлайн-режиме или предоставляет любые другие услуги (даже те, о которых вы подумали). Все эти деньги поступают на счета людей нелегально, а значит их либо нужно декларировать, оплачивая налоговую ставку, либо отказаться от возможности дополнительного заработка.

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Сегодня государственная дума РФ приняла новый закон, которые предусматривает наказание в случае, если граждане не декларируют полученные 600 тысяч рублей в год через иностранные платёжные структуры. Это уже третье чтение, а сам закон начнёт действовать с 1 октября. Если человек заработал свыше 600 000 рублей, но скрыл это, государство может оштрафовать его на сумму до 40%, от полученной суммы за год. Что любопытно, в данном случае нет ни слова о криптовалютах. Вероятно, причина в том, что этот актив был выделен в отдельный пункт в законе и сейчас проходит обсуждения на высшем уровне.

Запрещать пока никто ничего не планирует, но ввести контроль за финансовыми потоками государство может получить. Если отталкиваться от зарубежного опыта, то можно вспомнить недавние законы в США. Правительство обязало все крупные биржи предоставить данные о клиентах, которые переводят за раз более 10 000 долларов, а после со злостных неплательщиков будут удерживать штрафы.