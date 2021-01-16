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О том, что в конце декабря 2020 года Flash Player перестанет работать, было известно давно. Об этом всех пользователей предупреждали браузеры и даже сама операционная система. Мало того, к пользователям неоднократно обращалась Microsoft, предлагающая как можно скорее избавиться от опасной уязвимости, которая подвергает потенциальному риску ваш ПК.

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По логике вещей уже 1 января Flash Player должен был быть удалён, но этого не случилось. Ни один популярный браузер не заблокировал опасный плагин, так же как не было обновлений для операционной системы. Казалось, все заинтересованные стороны просто забыли нажать на нужную кнопку. Что же, на этой неделе произошло историческое событие, ведь Windows 10 не только заблокировала поддержку плагина, но и запрещает его дальнейшую установку из любых источников.

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Соответствующее обновление вышло 13 января. Поскольку Microsoft не торопится, то массовой рассылки не было. Мало того, пользователи не доверяют новым патчам, выходящим во вторник, поэтому проигнорировали или заблокировали его установку. В итоге о таком ключевом изменении почти никто не знает, повергая дополнительному риску ОС.

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Ситуация такова: если вы хотите как можно скорее устранить уязвимость, то стоит получить обновление, что решит все проблемы. Если вы желаете продолжать использовать Flash Player как можно дольше, ничего не обновляйте. Но помните, это не панацея, ведь уже скоро соответствующие обновления выпустят Chrome и Edge, а значит дни плагина сочтены. Если по каким-либо причинам вы не хотите устанавливать обновление, то можно скачать отдельный патч, который просто удалит плагин с вашего компьютера. Также вы можете почитать наш материал, в котором рассказывается о том, как сохранить доступ к играм после блокировки Flash Player.