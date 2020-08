Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В прошлом месяце состоялся выход нового поколения гибридных процессоров Ryzen 4000-й серии. Самую нижнюю строчку занял 4-ядерный Ryzen 3 4300G, который, как и более производительные чипы, получил интегрированную графику, построенную на 7-нм GPU Vega. Наши читатели уже могли познакомиться с наиболее производительным 8-ядерным Ryzen 7 4700G. По части CPU он значительно уступает настольному 8-ядернику Ryzen 7 3700X, а в играх способен обеспечить стабильные 40 кадров в секунду.

На этот раз эксперты ютуб-канала Benchmark решили выставить Ryzen 3 4300G против самой младшей видеокарты GeForce GT 1030, которая покупается в качестве «затычки» в системы, лишённые интегрированного графического чипа. Задача простая: выяснить способен ли новый GPU обеспечить производительность сверхбюджетной дискретной видеокарты в современных играх. Кроме того, мы проанализируем, достаточно ли интегрированного чипа для обеспечения комфортной игры в World Of Tanks.

Как видите по средним показателям между дискретной картой и интегрированным чипом наблюдается паритет. Если не учитывать данные Need For Speed Heat, то интегрированная графика позволяет обеспечить 30+fps во всех современных проектах, что является стандартом для игровых консолей. Ясно, что любителям 100+ fps этого будет недостаточно. Здесь стоит сделать важное уточнение: в списке нет ни одного шутера. Между тем именно они составляют основу бюджетного геймера. К примеру, GeForce GT 1030 в игре World Of Tanks на высоких настройках графики в 1080р способна обеспечить стабильные 60 кадров в секунду.

Что же, если кроме Танчиков вы не планируете ничего запускать, то интегрированной графики вам будет достаточно. И это очень хорошие новости. Отметим, что процессор Ryzen 7 4700G обладает более внушительным GPU и способен потягаться с Radeon RX 560. В среднем он обеспечивает около 40 fps в актуальных играх и более 60 кадров в секунду в популярных онлайн-играх.