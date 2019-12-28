Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Долгое время продукты компании Microsoft распространялись исключительно на основе предоплаченной лицензии. Это удобно и позволяет экономить, если вам нужно купить десятки и даже сотни копий программного обеспечения. В какой-то момент маркетологи посчитали, что гораздо выгоднее брать с пользователей ежемесячную плату, не привязывая их к конкретному продукту.

реклама

Что любопытно, такая схема пришлась по вкусу крупному и среднему бизнесу. И дело не только в небольшой оплате за месяц, которую Microsoft просит за свои продукты, но и в том, что каждый раз, когда выходит новая версия программы, пользователи тут же получают к ней доступ, не доплачивая за переход. В то время как раньше нужно было покупать новые лицензии.

реклама

Подсадив миллионы компаний на программную иглу, Microsoft готовится к новой революции. Как сообщается, очень скоро появится возможность использовать операционную систему Windows 10 по подписке. В настоящее время нет точных сведений, когда это состоится, однако, Microsoft пообещала, что все, кто купил лицензионную версию Windows 10, не потеряют к ней доступ.

Видимо, этот шаг направлен на новых потребителей, которые по каким-либо причинам не хотят или не могут перевести свой парк компьютеров на последнюю версию ОС. В добавок к этой информации курсируют слухи, что всем подписчикам будут обеспечены некие уникальные возможности, которых нет даже у владельцев Pro-версии. Название сервис почерпнёт у уже существующего продукта для бизнеса – Microsoft 365.