Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft изменит политику лицензирования Windows 10 для обычных пользователей

для раздела Блоги
3
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
<b>15Tb SSD</b> Micron уже в продаже, норм размеры и цена
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Долгое время продукты компании Microsoft распространялись исключительно на основе предоплаченной лицензии. Это удобно и позволяет экономить, если вам нужно купить десятки и даже сотни копий программного обеспечения. В какой-то момент маркетологи посчитали, что гораздо выгоднее брать с пользователей ежемесячную плату, не привязывая их к конкретному продукту. 

реклама

Что любопытно, такая схема пришлась по вкусу крупному и среднему бизнесу. И дело не только в небольшой оплате за месяц, которую Microsoft просит за свои продукты, но и в том, что каждый раз, когда выходит новая версия программы, пользователи тут же получают к ней доступ, не доплачивая за переход. В то время как раньше нужно было покупать новые лицензии. 

реклама

Подсадив миллионы компаний на программную иглу, Microsoft готовится к новой революции. Как сообщается, очень скоро появится возможность использовать операционную систему Windows 10 по подписке. В настоящее время нет точных сведений, когда это состоится, однако, Microsoft пообещала, что все, кто купил лицензионную версию Windows 10, не потеряют к ней доступ. 

Видимо, этот шаг направлен на новых потребителей, которые по каким-либо причинам не хотят или не могут перевести свой парк компьютеров на последнюю версию ОС. В добавок к этой информации курсируют слухи, что всем подписчикам будут обеспечены некие уникальные возможности, которых нет даже у владельцев Pro-версии. Название сервис почерпнёт у уже существующего продукта для бизнеса – Microsoft 365.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS ZenBook 15 UX534FTC
1
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro: полная свобода
13
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
31
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 ADATA XPG Spectrix D41 (AX4U3200316G16-DR41) объемом 32 Гбайт
17
Игровая индустрия: итоги 2019 года — специальные номинации
10
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
85
Обзор корпуса AeroCool Shard
24
Обзор игровой периферии MSI: мышь Clutch GM30, клавиатура Vigor GK50 и гарнитура Immerse GH50
17
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Star Wars Jedi: Fallen Order
8
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
55

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 85
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Red Dead Redemption 2
15 декабря 2019 70
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 105
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 55
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 51
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
18 декабря 2019 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Четыре потока на ядро в архитектуре AMD – не такой уж и миф
53
AMD не способна наладить выпуск массового недорогого продукта в сегменте чипсетов и материнских плат сообщают эксперты digitimes
51
Valve опубликовала список самых успешных в Steam игр уходящего года
10
Gigabyte предлагает конструктор, позволяющий собрать макет материнской платы
16
Энтузиаст модифицировал The Witcher 3, сделав геймплей более реалистичным
11
Тестирование процессоров в равных условиях - Ryzen 3900X против 3700X против Core i9-9900K на 4 ГГц и 8 ядрах по версии techspot
64
Лучшие SSD накопители 2019 года по версии techspot
50
Китайские процессоры Loongson догнали производительные процессоры AMD предыдущего поколения
58
Новые слухи о процессорах Ryzen 4000 – повышенная тактовая частота, рост IPC и увеличение производительности на 17%
79
4-ядерный Intel Core i3-10300 получил поддержку Hyper-Threading и превзошёл Core i3-9350KF в UserBenchmark
71
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K получит тактовую частоту 5.1 ГГц на всех 10-ти ядрах
52
Первый игровой компьютер Apple будет представлен в 2020 году
35
Новые данные о характеристиках процессоров Intel 10-го поколения — 5,3 ГГц для Core i9-10900K, поддержка DDR4-2933 и ряд улучшений
124
Ryzen 5 3500X поступит в розничную продажу в России в январе по очень привлекательной цене
34
Хакерам удалось преодолеть защиту Denuvo в Need for Speed Heat
38
Microsoft пересмотрит политику обновлений в Windows 10, а также упростит обновление драйверов
32
Процессоры Intel 10-го поколения K серии получат TDP 125 Вт
59
Флагманский процессор AMD Ryzen 9 4950X может получить всё те же 16 ядер и незначительный прирост частоты
35
Стала известна десятка самых высокооценённых Steam-игр уходящего года
4
По слухам PlayStation 5 может не использовать аппаратное обеспечение AMD для трассировки лучей
7

Популярные статьи

Переходим на Windows 10 - два оптимальных способа и практические советы
105
Выбираем видеокарту в 2020 из сегментов: до 150, 200, 250, 400 долларов
31
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
31
10 самых дешёвых смартфонов 2019 года с NFC и поддержкой Google Pay на AliExpress
17
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro: полная свобода
13
Топ-10 защищённых смартфонов 2019 года с AliExpress
8
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 15 UX534FTC
1

Сейчас обсуждают

Farid Kovalenko
15:40
Переходи
Microsoft изменит политику лицензирования Windows 10 для обычных пользователей
Pslx Xzt
15:40
Нет твоей.
Новые данные о характеристиках процессоров Intel 10-го поколения — 5,3 ГГц для Core i9-10900K, поддержка DDR4-2933 и ряд улучшений
Pslx Xzt
15:39
Уже прикупил гидростанцию для охлаждения ой9 10900калориферкей?
Новые данные о характеристиках процессоров Intel 10-го поколения — 5,3 ГГц для Core i9-10900K, поддержка DDR4-2933 и ряд улучшений
Pslx Xzt
15:38
Штеуд новые калориферы выпускает, купил Core i9-10900K на 5,3 ГГц можно и за отопление всему дому не платить. Правда материнки снова нужно новые покупать. Новому процессору - новый сокет.
Новые данные о характеристиках процессоров Intel 10-го поколения — 5,3 ГГц для Core i9-10900K, поддержка DDR4-2933 и ряд улучшений
DOpFzit
15:38
теперь произносите это словно задом наперед родина любовь воспитание. видали мы в гробу партию едро которое вечно что то запрещает. какая может быть у вас любовь быть к родине обладая этим аппаратом (...
Топ-10 защищённых смартфонов 2019 года с AliExpress
DeathWish
15:38
Принципиальная разница одна - сетевые средства встраивания в домен, шифрования файловой системы. В хомке, как правило они отсутствуют. И так еще со времен XP.
Переходим на Windows 10 - два оптимальных способа и практические советы
Роман Кузько
15:37
Есть у меня сигейт с 2008 года, работает нормально.
Лучшие SSD накопители 2019 года по версии techspot
Shock Memes
15:36
Шикарная ирга, шикарная поддержка игры, но не для меня.
Глава Epic Games намекнул на то, что в следующем году Fortnite станет больше, чем игрой
Сырге Граничеру
15:35
это на какой планете было ? а то на планете Земля , в 1999 когда появился пентиум3 , самым крутым хардом был 20гбайтник , и он был ни хрена недоступный . доступными они стали в 2001 (с натяжкой) и в 2...
Лучшие SSD накопители 2019 года по версии techspot
Максим Поляк
15:35
В не че то что я с другой страны?
Выбираем видеокарту в 2020 из сегментов: до 150, 200, 250, 400 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем