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В сервисе Indiegala стартовала бесплатная раздача отличной стратегии Карибский кризис и нескольких других игр

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В последнюю неделю количество бесплатно раздаваемых игр несколько сократилось. Стабильность в раздачах сохраняет только Epic Games Store, на этой неделе порадовавший игроков стратегией For The King. Steam, Origin и Uplay пока что решили устроить затишье, однако на помощь геймерам уже спешит сервис Indiegala, запустивший раздачу сразу трёх проектов.

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Главным гвоздём программы стала отечественная стратегия Карибский кризис 2005 года выпуска. Эта игра была создана на знаменитом игровом движке Enigma, на котором также работают культовые русские игры Блицкриг и Блицкриг II. 

Сама игра представляет из себя стратегию в реальном времени с глобальным пошаговым тактическим режимом, погружающую игрока во времена самого пика обострения Холодной войны между двумя сверхдержавами СССР и США. Игра получила довольно неплохие оценки отечественной игровой прессы и игроков. На своей странице в Steam она имеет  72% положительных отзывов.

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Следующей по списку идёт довольно любопытная инди-RPG Waste Walkers Subsistence. В ней игрокам предстоит взять на себя роль выживальщика в условиях постапокалиптического мира. У игры очень положительные отзывы в Steam.

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Ну и на закуску сегодня у нас проект сильно на любителя. Игра с труднопроизносимым названием Welcome To... Chichester OVN 3 : The Mysterious Affair at The Violet Hotel представляет из себя визуальную новеллу, выполненную в стилистике аниме. 

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