В последнюю неделю количество бесплатно раздаваемых игр несколько сократилось. Стабильность в раздачах сохраняет только Epic Games Store, на этой неделе порадовавший игроков стратегией For The King. Steam, Origin и Uplay пока что решили устроить затишье, однако на помощь геймерам уже спешит сервис Indiegala, запустивший раздачу сразу трёх проектов.

Главным гвоздём программы стала отечественная стратегия Карибский кризис 2005 года выпуска. Эта игра была создана на знаменитом игровом движке Enigma, на котором также работают культовые русские игры Блицкриг и Блицкриг II.

Сама игра представляет из себя стратегию в реальном времени с глобальным пошаговым тактическим режимом, погружающую игрока во времена самого пика обострения Холодной войны между двумя сверхдержавами СССР и США. Игра получила довольно неплохие оценки отечественной игровой прессы и игроков. На своей странице в Steam она имеет 72% положительных отзывов.

Следующей по списку идёт довольно любопытная инди-RPG Waste Walkers Subsistence. В ней игрокам предстоит взять на себя роль выживальщика в условиях постапокалиптического мира. У игры очень положительные отзывы в Steam.

Ну и на закуску сегодня у нас проект сильно на любителя. Игра с труднопроизносимым названием Welcome To... Chichester OVN 3 : The Mysterious Affair at The Violet Hotel представляет из себя визуальную новеллу, выполненную в стилистике аниме.

