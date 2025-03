Студия Mechanics VoiceOver, известная по работе над русской озвучкой It Takes Two, планирует выпустить дубляж для новой кооперативной игры Split Fiction, собрав 500 тысяч рублей на реализацию проекта.

Состоялся релиз кооперативного приключения Split Fiction, разработанного студией Hazelight, известной своими хитами A Way Out и It Takes Two.





Студия Mechanics VoiceOver, уже успевшая выпустить русскую озвучку для It Takes Two, и в настоящее время занимающаяся локализацией A Way Out, объявила о намерении создать дубляж и для Split Fiction. Учитывая динамичный характер игры, русская озвучка обещает значительно улучшить игровой опыт для русскоязычных игроков, которым не придется отвлекаться на чтение субтитров во время активного геймплея.

Представители студии отмечают, что Split Fiction оказалась масштабным проектом, содержащим около 14 часов чистого аудиоматериала. Для реализации озвучки студия открыла сбор средств в размере 500 тысяч рублей. Ориентировочная дата выхода русской озвучки пока не объявлена, но, по оценкам студии, при успешном сборе необходимой суммы, работа над дубляжом может занять до шести месяцев.