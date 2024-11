Стала известна примерная дата листинга Not Pixel.

Разработчики игры Not Pixel отметили, что токен PX, который будет использоваться внутри экосистемы Not Pixel, планируется к листингу на ведущих криптобиржах не позднее 30 ноября 2024 года. С запуском токена PX команда Not Pixel готовит уникальный аирдроп, в котором смогут участвовать абсолютно все игроки. Участники игры смогут зарабатывать будущие токены, внедряясь в игровую экосистему и демонстрируя свою творческую активность, ну а потом конвертировать в токены реальные деньги.

Аирдроп, предлагаемый проектом, представляет собой отличный шанс для игроков заработать токены без необходимости вкладывать свои средства. Это означает, что каждый участник игры, вне зависимости от уровня навыков, сможет получить вознаграждение за свое активное участие в проекте.