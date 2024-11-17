Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Speis
Листинг Not Pixel произойдёт до 30 ноября
Стала известна примерная дата листинга Not Pixel.

Разработчики игры Not Pixel отметили, что токен PX, который будет использоваться внутри экосистемы Not Pixel, планируется к листингу на ведущих криптобиржах не позднее 30 ноября 2024 года. С запуском токена PX команда Not Pixel готовит уникальный аирдроп, в котором смогут участвовать абсолютно все игроки. Участники игры смогут зарабатывать будущие токены, внедряясь в игровую экосистему и демонстрируя свою творческую активность, ну а потом конвертировать в токены реальные деньги.

Аирдроп, предлагаемый проектом, представляет собой отличный шанс для игроков заработать токены без необходимости вкладывать свои средства. Это означает, что каждый участник игры, вне зависимости от уровня навыков, сможет получить вознаграждение за свое активное участие в проекте.

#notcoin #not pixel #not pixel airdrop #not pixel аирдроп #not pixel - игра от создателей notcoin
Источник: profinvestment.com
+
Написать комментарий (0)
Not Pixel - игра от создателей Notcoin, за которую могут раздать крупный дроп
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появилось первое фото внутреннего пространства кабины Су-57 в экспортном исполнении
4
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа «Разворот на форсаже»
1
Опубликован список худших видеокарт для покупки в 2024 году
10
Су-75 с новыми технологиями ИИ и улучшенной малозаметностью скоро поступит в производство
5
Поставки вооружений для Украины из Германии могут быть заморожены до проведения выборов
+
БАЗ-S36А11 — новый полностью российский тягач, прошел обкатку и готовится к финальным испытаниям
+
Ryzen 5 5600, Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7500F показали практически одинаковый FPS в играх
8
Россия показала модернизированную самоходную пушку 2С25М "Спрут-СДМ1" на выставке в Китае
+
Российские инженеры создали коптер-перехватчик с огнеметом для борьбы с дронами
1
Дрон РФ "Ланцет" ликвидировал радиолокационную станцию, обеспечивающую работу ЗРК Patriot и NASAMS
1
Глобальная версия смартфона OnePlus 13 будет иметь максимальную конфигурацию с памятью 16 + 512Гб
1
В трилогии Definitive Edition используется текстура из GTA 6
+
Geely и Baidu предоставили электрический суперкар, способный разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды
2
Ryzen AI 9 HX 370 быстрее Core Ultra 7 258V на 75 % в играх, но не обошлось без хитростей от AMD
1
FT: ВСУ хотят добиться крупного успеха в сражениях с войсками РФ до инаугурации Трампа 20 января
4
Астрономы обнаружили две галактики, гравитация которых действует как составная линза
1
Разведывательные дроны Zala стали незаменимыми помощниками российской артиллерии
+
Су-34 применил новую бомбу с аэродинамическим обтекателем
+
Microsoft подтверждает создание нового ИИ, обученного на 100 петабайтах данных NASA о Земле
2
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
+

Популярные статьи

PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
83
Небольшой тест вентилятора Zalman ZM-AF120 Black
5
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
116
Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
10
Half-Life 3 - о пути к релизу
9
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
75
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
8
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
11
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
1
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
5

Сейчас обсуждают

Бoтo -- Чaт
07:26
Предсмертные надувания Некроиной своих защёчных мешков, не более того, и лишь в попытке обратить на себя внимание.
Меркурис: Если Украина начнёт готовиться к созданию ядерной бомбы, то США должны ввести санкции
Razg0n
07:25
Ryzen 5 9600X, ASRock B650 PG Lightning (Riptide, LiveMIxer), 2x16 GB DDR5-6000 CL30, GeForce RTX 4070 Super
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
Бoтo -- Чaт
07:24
Хорошее дело начали наши, что не может не радовать.
На одном из самых северных аэропортов России и мира продолжается модернизация инфраструктуры
FelsheR-молодец
07:02
Ну так-то да. Скажи о создании ядерного орудия в другой стране - на следующий день у его границ будет пол нато.
Меркурис: Если Украина начнёт готовиться к созданию ядерной бомбы, то США должны ввести санкции
Roditch
06:58
Для внедорожника механика предпочтительнее автомата.
Sollers запускает производство 6-ступенчатых автоматов на Заволжском моторном заводе
FelsheR-молодец
06:53
Знаем что в лососевый сезон там все королями ходят.
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
Игорь Вдовин
06:52
А что посоветуете для игры RUST, чтоб 90-100 ФПС было. Сейчас на некоторых серверах 12-30 Фпс бывает, или это из-за процессора Amd Phenom II 965 x4 3.4 ghz и видео карта rx 580 sapphire 256bit, 1300 ...
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
Ирина Санникова
06:46
Как вариант - во время выставления ножниц, можно за долю секунды поднять три оставшихся пальца, тем самым робот покажет камень, а у человека будет бумага. Чисто фактически - это честно, ведь робот обм...
Инженер NASA предлагает $10 000 любому, кто победит его робота в игру "Камень, ножницы, бумага"
Митюнин Сергей
06:39
Молодцы китайские товарищи.что задумали,то делают.без лишней помпы и словоблудия.Так и надо,сделали,только тогда объявляют в СМИ.
Китай запускает эксперимент по строительству лунной базы из лунного грунта
Александр Мухин
06:30
Это будет зависеть от цен. Вряд ли nVidia готовит какую-то убер-фичу, которая будет продавать новые видеокарты несмотря ни на что.
Тайваньский поставщик: сразу после выхода, карты RTX 5000 захватят весь рынок GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем