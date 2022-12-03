Представленная в пятницу дебютная игра Striking Distance Studios под названием Callisto Protocol вызвала шквал критики из-за проблем с оптимизацией на компьютерах. Низкая частота кадров и бесконечные подтормаживания отбивали желание играть, зато рождали желание обругать разработчиков на форумах.
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Спустя всего день студия выпустила первое обновление игры на ПК, направленное на устранение подтормаживаний, вызванных процессом компиляции фонового шейдера Unreal Engine 4. Теперь подтормаживание обещано только при первом запуске и только в игровом меню.
Казалось бы, почему не сделать правильно всё сразу и не вызывать на себя гнев геймерской общественности? Директор The Callisto Protocol Глен Шофилд и создатель Dead Space говорит, что виноват случайно включенный в релизный продукт неправильный файл, поскольку «кто-то поторопится».
Оперативное обновление устранило большую часть вызванных компиляцией шейдеров подтормаживаний, сообщают геймеры в своих отзывах. Что касается игровой производительности, студия обещает в скором времени представить дополнительные обновления с оптимизацией. Отзывы пользователей в Steam о Callisto Protocol постепенно улучшаются. Теперь у игры «Смешанный» рейтинг по сравнению с «В основном негативный» в пятницу, пишет Neowin.