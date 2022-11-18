Функциональность осталась прежней, но облик стал современнее

Несколько недель назад компания Apple внесла кое-какие изменения в сайт облачного хранилища iCloud. Новый облик похож на домашний экран планшетов iPad. До этой недели новый дизайн предлагался в виде бета-версии.

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В ранние дни своего существования сайт Apple iCloud был мало на что способен. Он был центром функции «Найти мой iPhone» (сейчас «Найти мой»), призванной помочь в случае потери или кражи аппарата. Здесь же можно было заблокировать или стереть данные с устройства, если найти его не вышло. На сайте были Календарь, Фото и пара других приложений для iPhone. Тогда приложение iTunes использовалось для синхронизации между iPhone и компьютером.

Потом Apple принесла сюда больше приложений, таких как Pages, Numbers и Keynote. Их можно было редактировать на компьютере и синхронизировать с мобильными устройствами или наоборот. Эти приложения дали многопользовательский доступ к документам и синхронизацию.

Несмотря на расширение функциональности, сайт сохранял простой внешний вид в стиле первого поколения iPhone в виде иконок iOS на простом фоне. В четверг пользователи увидели нечто другое.

В новом дизайне представлены похожие на виджеты блоки, называемые «Плитки». Они же применяются на домашнем экране iPad или iPhone. В левом верхнем углу находится блок с пользовательским именем и аватаром, при нажатии открывающий настройки профиля Apple ID.

Плитка «Фотографии» показывает, сколько изображений и видео находится в галерее, восемь последних показаны в миниатюрах. Нажатие по виджету открывает приложение «Фотографии», а щелчок по большому пальцу открывает выбранное изображение.

Виджет «Почта» даёт предварительный просмотр шести последних электронных писем. Разные нажатия запускают приложение или его папку «Входящие».

У разных пользователей могут показываться разные дополнительные плитки. Например, это Drive (хранилище iCloud), Numbers (с шестью последними файлами) и небольшое отделение для доступных приложений. Этот набор зависит от того, какими приложениями обладатель аккаунта Apple пользуется чаще всего.

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При желании можно самому выбрать, какие плитки будут показываться. Нужно нажать «Настроить домашнюю страницу» в нижней части экрана, после чего иконки начнут покачиваться, как на iPhone и iPad. Можно добавить больше плиток кнопкой в верхней части экрана, удаляя их кнопкой X в углу и изменяя их расположение перетаскиванием, после чего надо нажать на кнопку «Готово» для сохранения изменений, пишет Techspot.