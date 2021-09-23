Для хакеров это сильно упрощает задачу

Наверняка среди читателей у большинства имеется множество учётных записей на различных сайтах и сервисах интернета. И наверняка многие из них используют один пароль на всех этих сайтах. Это очень плохая практика, но согласно данным последнего опроса, 70% пользователей именно так и поступают.

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Опрашивали 1041 человека из США старше 18 лет. Каждый четвёртый сказал, что иногда использует одинаковые пароли. 24% поступают так чаще всего, 21% делают это всегда.

На многих сайтах в качестве логина применяется адрес электронной почты. В интернете периодически происходят масштабные утечки баз данных, число записей в которых исчисляется сотнями миллионов и миллиардами. В этих базах бывают адреса электронной почты и пароли. Например, в 2016 году в даркнете была выставлена база из 167 млн записей сервиса LinkedIn. Считается, что именно через данную базу смогли взломать учётные записи знаменитостей вроде Марк Цукерберг и Кэти Перри. После этого Microsoft запретила простые пароли.

Также в опросе спросили, как пользователи сохраняют свои пароли. Чаще всего они просто запоминают их. Это лучший метод, если бы у людей была идеальная память. Поскольку это не так, чтобы не забыть пароли, их делают максимально простыми. 36% опрошенных записывают пароли, что нельзя назвать безопасным решением. Ещё рискованнее поступают 24% опрошенных, которые записывают пароли на смартфоне или в других электронных устройствах.

Рекомендуется пользоваться менеджерами паролей, что делают 33% опрошенных. Они не дают идеальную защиту, но всё же это самый безопасный вариант. В них можно создавать очень сложные пароли и иногда автоматически менять их. Между тем, больше четверти опрошенных свои пароли не меняют никогда.

54% пользователей считают себя жертвами киберпреступлений. В 27% случаев это было мошенничество с кредитными картами, 18% приходится на вредоносные приложения, 17% пострадали от кражи персональных данных, на фишинговые атаки попались 16%. 53% пользуются антивирусами, хотя некоторые могут просто не знать об этом.

Microsoft старается полностью избавить компьютерный мир от паролей и недавно разрешила входить в свои учётные записи без ввода пароля. Вместо него применяется аутентификация в Windows Hello, приложение Microsoft Authenticator, ключ безопасности или код подтверждения на почту или телефон.



