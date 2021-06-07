Около 2% наиболее прибыльных приложений для iPhone являются мошенническими
Мало кто не знает, что не стоит открывать вложенные в электронные письма от неизвестных источников файлы, а также переходить по ссылкам от неизвестных адресатов. Оказывается, что и приложения из наиболее популярных магазинов могут быть опасными. Например, в магазине App Store количество приложений составляет несколько миллионов. В магазине есть изощрённые механизмы проверки, но даже при всём могуществе Apple обеспечить защиту на 100% не получается.
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Расследование газеты Washington Post показывает, что среди первой тысячи наиболее прибыльных приложений 18 оказались жульническими. Одно приложение с чтением QR-кодов взимает с пользователей $4,99 в неделю за то, что камера iPhone делает без посторонней помощи. Другое приложение выдавало себя за VPN, а на самом деле показывало ложные предупреждения о нахождении вирусов, чтобы заставить пользователей загружать дорогую ненужную программу.
Эти манипуляции позволили разработчикам таких приложений заработать $48 млн, а Apple получила 30% от этой суммы. После расследования Washington Post компания удалила 12 из 18 приложений из своего магазина. Другой вывод расследования заключается в том, что в магазине распространены приложения типа fleeceware. Они используют методы вроде поддельных отзывов, чтобы повышать свой рейтинг в магазине. Это позволяет им воровать продажи у честных конкурентов.
Некоторые приложения говорят о несуществующей связи с крупными именами вроде Samsung или Amazon для повышения доверия со стороны клиентов. У Samsung есть приложение для дистанционного управления телевизорами под названием SmartThings. Существует поддельное приложения с таким же названием, которое продаётся за $20. Нашлось немало желающих заплатить такие деньги.
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Фальшивые приложения являются крупным рынком благодаря повсеместному распространению смартфонов. Некоторые из них достаточно безопасные, а другие выманивают у жертв деньги. Естественно, такая же проблема есть в магазине Google. Например, только в мае была новость о том, как один пользователь лишился $600000 в биткоинах из-за поддельного криптовалютного кошелька.
С учётом приведенной статистики можно сказать, что в магазине App Store не более 1,8% мошеннических приложений, так что надёжность защиты достаточно высокая. Несмотря на это, риск сохраняется и пользователям не стоит расслабляться.
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