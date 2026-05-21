Каждый второй абзац дипломов российских студентов написал ИИ
Чаще всего студенты пользуются для помощи при создании своих учебных работ чат-ботом ChatGPT

Сервис retext.ai рассказал, что при написании выпускных работ студенты всё чаще пользуются возможностями искусственного интеллекта. К такому выводу позволил прийти анализ примерно 13000 дипломов, которые защитили между 2013 и 2025 годами. Проверка каждого абзаца выполнялась отдельно, анализируя его на предмет написания нейросетью. Помимо этого, исследователи пытались выяснить, какая именно нейросеть писала этот абзац.

Поскольку чат-боты стали популярными несколько лет назад, только в последние три года объём созданного искусственным интеллектом контента в дипломных работах увеличился четырёхкратно. В 2022 году доля не превышала 10%, тогда как в 2025 году она стала более 40%. Этому поспособствовало повсеместное распространение ChatGPT в конце 2022 года, и в 2023 году студенты взяли эту технологию на вооружение.

Изображение: Gemini

Специалисты полагают, что по итогам нынешнего года ИИ напишет 60% текста дипломных работ. В настоящее время речь идёт не о том, применяется ли ИИ в таких работах или нет, а что именно он делает: помогает устранять опечатки и расставлять знаки препинания в написанном человеком тексте, или создаёт текст полностью.

Чаще всего студенты применяют нейросети при написании введения и заключения. На заключение приходится 55% написанного чат-ботами текста. Причина в том, что нейросети лучше всего справляются с анализом имеющегося текста и созданием кратких выводов из него. Во введении ИИ пишет 49% текста, а в основной работе около 40%.

Чаще всего нейросетями пользуются студенты из сфер экономики, бизнеса и IT, на которых приходится 35-60%. У гуманитарных и естественных наук этот показатель всего 10-15%. Полностью без ИИ обходится всего 20% дипломов, хотя четыре года назад их было две трети.

Чаще всего студенты пользуются ChatGPT, также популярны Gemini, DeepSeek и Llama, а иногда применяются разные сочетания этих нейросетей.

#россия #искусственный интеллект #chatgpt #образование #студенты #учёба
Источник: hi-tech.mail.ru
