Google и Samsung объединяют моду и искусственный интеллект в смарт-очках Gentle Monster
Умные очки южнокорейского производителя помогут в переводе надписей и голоса, а также умеют фотографировать

В рамках стартовавшей во вторник конференции разработчиков Google I/O компания Samsung представила новые умные очки. В этих очках южнокорейский производитель демонстрирует своё видение того, как должно выглядеть повседневное взаимодействие с искусственным интеллектом. Передовые возможности ИИ должны предлагаться одновременно с удобством и стилем. Алгоритмы искусственного интеллекта здесь способны понимать окружение, поэтому с очками можно взаимодействовать без помощи рук.

Изображение: Samsung

Также данная модель поддерживает голосовые функции. При желании можно обратиться к навигации за помощью в навигации и поиске определённых мест. Во время ходьбы Intelligent Eyewear предоставляет сводку уведомлений, текстовые сообщения, события и календарь.

Очки Samsung поддерживают перевод с языка на язык в режиме реального времени. Достаточно взглянуть на надпись, чтобы получить перевод на язык пользователя. Ещё на эти очки можно фотографировать, что вряд ли понравится беспокоящимся за конфиденциальность. Поддерживается и перевод при голосовом общении.

Изображение: Samsung

Помощь при создании очков Samsung оказывали модные бренды Gentle Monster и Warby Parker. Производители утверждают, что очки должны стать продолжением смартфона, работая при помощи голосовых команд, не касаясь экрана. При этом очки можно подключать к смартфону.

Их появление в продаже запланировано на осень, дополнительная информация появится ближе к дате начала продаж.

#samsung #искусственный интеллект #google #смарт-очки
Источник: androidcentral.com
