Видеоигра 007 First Light ушла на золото за две недели до релиза
Игра про Джеймса Бонда является одной из наиболее ожидаемых в мае и во всём 2026 году

Давно ожидаемая приключенческая игра от IO Interactive, 007 First Light, ушла на золото. Об этом в среду сообщили разработчики, когда до релиза остаётся две недели.

Поначалу игра должна была быть представлена в марте, но в итоге её перенесли на 27 мая. Дополнительные два месяца авторы потратили на исправление найденных ошибок и оптимизацию, чем продолжат заниматься даже после релиза.

Изображение: IO Interactive

007 First Light станет первой за много лет игрой про Джеймса Бонда. Игрокам стоит надеяться, что она займёт достойное место рядом с классическим шутером GoldenEye.

Желающие уже получили возможность сделать предварительный заказ и в числе первых оценить игру, которая станет более линейной и сюжетно-ориентированной. Версия Deluxe оформившим предварительный заказ будет предложена без дополнительной платы.

В конце мая игра будет представлена на таких платформах, как ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Обладателям консолей Nintendo Switch 2 предстоит подождать дольше, поскольку в апреле было сказано о задержке этой версии.

#игры #видеоигры #io interactive #007 first light
Источник: wccftech.com
