АвтоВАЗ готовит к релизу кроссовер Lada Azimut, и в преддверии этого события автопроизводитель поделился восемью цветовыми вариантами данной модели. Azimut считается флагманской моделью будущей линейки. Разработчик поставил на современный внешний вид, узнаваемую геометрию и строгие линии кузова. Они говорят об использовании наиболее передовых дизайнерских решений, которые были призваны сделать автомобиль как можно более заметным.
Это уже позволило Azimut получить российскую премию «Лучший промышленный дизайн России». Принимая решение, жюри смотрело на эргономику, эстетический уровень, технологичность и насколько автомобиль подходит для глобального рынка. Начало серийного производства запланировано на сентябрь, тогда как продажи должны начаться в последнем квартале года по цене 2,2–2,5 млн руб.
В момент начала продаж будет доступна версия с двигателем 120 л. с. объёмом 1,6 л и 6-ступенчатой механической коробкой передач и вариант с двигателем 132 л. с. 1,8 л с вариатором. Обе версии будут предложены с передним приводом. В дальнейшем в продажу должен поступить гибридный вариант с полным приводом и мощностью до 390 л. с. с подключаемым модулем.