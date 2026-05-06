Такое же разнообразие будет предложено в системах iPadOS 27 и macOS 27

Издание Bloomberg сообщает, что компания Apple собирается дать обладателям своих мобильных устройств возможность выбирать модель искусственного интеллекта. Функциональность с внутренним названием «Расширения» откроет доступ к генеративному искусственному интеллекту из приложений по запросу через функциональность Apple Intelligence вроде Siri, инструменты для письма, Image Playground и другие опции. Об этом стало известно благодаря анализу тестовых версий будущего программного обеспечения.

Такая же возможность будет предложена в системах iPadOS 27 и macOS 27 на компьютерах и планшетах Apple соответственно. В настоящее время ведётся тестирование моделей искусственного интеллекта производства Google и Anthropic. Пока нет информации относительно того, войдёт ли в этот список ChatGPT, хотя она доступна уже сейчас.

Apple находится на пороге перемен, поскольку на смену генеральному директору Тиму Куку приходит Джон Тернус. Считается, что американский производитель отстаёт от конкурентов в сфере искусственного интеллекта, имея меньше сервисов на его основе. При этом компания всё равно получает немалую прибыль от ИИ. Её задачей является не создание инфраструктуры и сервисов ИИ, а использование уже существующих устройств и предложение на них усовершенствованного пользовательского опыта с применением ИИ.