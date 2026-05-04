Galaxy S27 Ultra может получить три камеры вместо четырёх и технологию LOFIC
Фотографические возможности и видеосъёмка на аппаратах Samsung следующего поколения будут отличаться от нынешних благодаря переменной диафрагме

Китайский инсайдер SmartPikachu рассказал, что смартфон следующего года Samsung Galaxy S27 Ultra получит три камеры. Одна из них будет снова на сенсоре с разрешением 200 Мп, которым может быть ISOCELL HP6 с переменной диафрагмой. Другие недавние утечки рассказывали, что ожидается также наличие сверхширокоугольной камеры 50 Мп и телеобъектива с таким же разрешением и пятикратным оптическим зумом.

Наличие переменной апертуры позволит менять её при разном освещении и в разных сценариях применения камеры. В частности, это должно повысить качество съёмки при недостаточном освещении. Для Samsung подобное предложение не будет первым, поскольку в аппаратах Galaxy S9 и Galaxy S10 использовалась система с двойной диафрагмой (f/1.5 и f/2.4). Потом южнокорейский производитель перешёл на камеры сверхвысокого разрешения. Также переменная диафрагма ожидается в аппаратах iPhone 18 Pro.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Ещё Samsung предложит технологию LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) для улучшения динамического диапазона. Камера сможет снимать с большей детализацией в светлых и тёмных областях.

С модели Galaxy S22 Ultra Samsung применяла трёхкратный оптический зум в телеобъективе. В следующий раз компания может применить кроп-зум основной камеры. Это даст место для установки других компонентов, вроде магнитов для беспроводной зарядки стандарта Qi2.x.

Что касается передней камеры, относительно её информация пока отсутствует.

#смартфоны #samsung
Источник: sammobile.com
