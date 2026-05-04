Китайский инсайдер SmartPikachu рассказал, что смартфон следующего года Samsung Galaxy S27 Ultra получит три камеры. Одна из них будет снова на сенсоре с разрешением 200 Мп, которым может быть ISOCELL HP6 с переменной диафрагмой. Другие недавние утечки рассказывали, что ожидается также наличие сверхширокоугольной камеры 50 Мп и телеобъектива с таким же разрешением и пятикратным оптическим зумом.
Наличие переменной апертуры позволит менять её при разном освещении и в разных сценариях применения камеры. В частности, это должно повысить качество съёмки при недостаточном освещении. Для Samsung подобное предложение не будет первым, поскольку в аппаратах Galaxy S9 и Galaxy S10 использовалась система с двойной диафрагмой (f/1.5 и f/2.4). Потом южнокорейский производитель перешёл на камеры сверхвысокого разрешения. Также переменная диафрагма ожидается в аппаратах iPhone 18 Pro.
Ещё Samsung предложит технологию LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) для улучшения динамического диапазона. Камера сможет снимать с большей детализацией в светлых и тёмных областях.
С модели Galaxy S22 Ultra Samsung применяла трёхкратный оптический зум в телеобъективе. В следующий раз компания может применить кроп-зум основной камеры. Это даст место для установки других компонентов, вроде магнитов для беспроводной зарядки стандарта Qi2.x.
Что касается передней камеры, относительно её информация пока отсутствует.