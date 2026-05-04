РКН планирует заблокировать 92% сервисов VPN к 2030 году
Ради этого потребуется контролировать 98% трафика в рунете, пропуская его через технические средства противодействия угрозам

В средствах массовой информации появились сведения относительно планов по дальнейшему внедрению технических средств противодействия угрозам. СМИ обратили внимание на документ в формате PDF ещё от января 2025 года. В документе говорится о порядке выдачи субсидий «Главному радиочастотному центру», подчиняющемуся РКН предприятию.

Сообщается, что к 2030 году Роскомнадзор собирается блокировать VPN с уровнем эффективности 92%. Чтобы это случилось, 98% трафика должно проходить через ТСПУ, а пропускная способность ТСПУ должна достичь 831 Тбит/с. Эти планы уже были утверждены, и на их реализацию будут выделены бюджетные средства.

Изображение: Gemini

Деньги будут потрачены на инфраструктуру и использование более изощрённых механизмов ограничения доступа к заблокированным сервисам. В частности, вместо блокировки IP-адресов в ход пойдёт фильтрация сигнатур протоколов, давая расширенный контроль над активностью в сети. Также будут приобретаться аппаратные компоненты автоматизированной системы управления ТСПУ.

На эти цели в 2026 году будет выделено 20 млрд руб., столько же в 2027-2028 годах. Что именно называется эффективностью блокировок VPN, сказать трудно. Это может быть как доля заблокированных сервисов от их общего числа внесённых в список запрещённых, так и доля пользователей рунета, которые не применяют VPN по причине невозможности сделать это.

#интернет #рунет #блокировки #ркн
Источник: mk.ru
