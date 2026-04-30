Реактор ВВЭР-ТОИ начнёт поставлять электричество в российские сети 1 мая

Представители госкорпорации «Росатом» сообщили о введении в строй первого энергоблока Курской АЭС-2. Его реакторная установка ВВЭР-ТОИ обладает электрической мощностью 1253 МВт. Завершив строительство и пусконаладочные работы, представители «Росатома» обещают уже 1 мая начать поставку электроэнергии в единую энергосистему России.

Это реактор поколения 3+, что означает повышенную продолжительность эксплуатации, улучшенные технические и экономические показатели и более продвинутые контуры безопасности. Чтобы добиться этого, пришлось задействовать примерно 250 предприятий и свыше 90 тысяч специалистов. Им пришлось приложить усилия с поправкой на сложные условия работы в южном регионе, решая технические и логистические задачи.

По словам генерального директора «Росатома», в следующие годы эта площадка получит ещё три подобных блока, в результате чего Курская АЭС будет работать исключительно на реакторах нового поколения, повышая степень безопасности атомной энергетики в целом.

Также, по словам главы «Росатома», запуск реактора не стал бы возможным без крупного отраслевого взаимодействия, объединения инженеров разных поколений, использования современных цифровых решений и традиционных подходов.