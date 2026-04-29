Их отличительной чертой является создание, хранение и персонализация исключительно в России

Оператор мобильной связи «Билайн» совместно с фирмой «Эра Технологий» закончил процесс тестирования SIM-карт под названием «ЮСИМ-РФ». От привычных карт они отличаются тем, что генерация, персонализация и хранение секретных ключей выполняются только на территории России. Карты работают под управлением операционной системы, которая внесена в реестр отечественного программного обеспечения. Это призвано дать контроль и устранить зависимость от компонентов зарубежного производства и программных обновлений.

Цена этих SIM-карт будет на уровне остальных российских вариантов с высокой степенью локализации. Они основаны на открытой архитектуре, что означает доступность для любого российского оператора связи и производителя. Появление таких карт является очередным шагом в деле подготовки к использованию исключительно отечественных криптографических алгоритмов.

В настоящее время ведётся работа над регуляторными требованиями и над тем, какие именно продукты и в какой степени считать отечественными. Итогом должно стать использование только отечественных SIM-карт с российской криптографией и производства ключей на территории России.

Мешают этому пока экономические трудности. По словам представителя «Билайн», в настоящее время 90% рынка SIM-карт в России занимают полностью зарубежные или адаптированные под местный рынок решения. Количество киберугроз растёт год от года, так же как и число вводимых санкций, поэтому появление отечественных продуктов в этой сфере рассматривается как важное для национальной безопасности и уменьшающее риск для частных пользователей.