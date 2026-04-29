Процессор Tensor G6 могут выпустить с GPU пятилетней давности
Мобильный чип от компании Google снова не сможет противостоять лучшим предложениям на рынке

Процессоры Google Tensor никогда не могли на равных конкурировать с лучшими чипами своего поколения по вычислительной производительности. Так может произойти и в следующий раз с выпуском Tensor G6. В состав этого чипа должен войти графический процессор 2021 года выпуска.

Представленный ранее процессор Tensor G5 работает с устаревшими вычислительными ядрами ARM. В процессоре следующего поколения этот недостаток будет устранён, поскольку здесь применяются новейшие на данный момент ядра ARM C1 Ultra и C1 Pro. Одно большое ядро будет работать на тактовой частоте 4,11 ГГц. С другой стороны, вместо прежних восьми ядер теперь их будет семь в сочетании 1+4+2. Возможно, такой выбор был сделан с целью экономии.

Изображение: Gemini

Инсайдер Telegram-канала Mystic Leaks рассказал представителям издания Android Authority, что в состав нового чипа войдёт далеко не новый графический процессор PowerVR CXT-48-1536. Такое решение могли принять ради уменьшения размера кристалла Tensor G6. У инженеров Google могла возникнуть идея о том, что нейронный процессор (NPU) компенсирует часть недостатков, особенно при работе с искусственным интеллектом. Это позволит сделать смартфоны серии Pixel 11 чуть дешевле, что особенно актуально на фоне огромных цен на память. Однако это не лучшим образом скажется на игровой производительности данных мобильных устройств.

В состав новых процессоров войдёт и чип безопасности Titan M3. Он обеспечит аппаратную защиту пользовательских данных, в число которых войдут ключи шифрования и биометрическая информация.

#процессоры #google #arm #мобильные процессоры #tensor
Источник: wccftech.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

