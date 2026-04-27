Дефицит и высокий спрос заставляют ведущего мирового производителя наращивать объёмы производства

Занимающиеся искусственным интеллектом компании в последнее время объявляют о значительном увеличении своих вычислительных мощностей. Это требует от них использования большего количества чипов, главным мировым производителем которых является тайваньская компания TSMC.

Хотя подобный спрос позволяет TSMC хорошо заработать, нужно приложить немало усилий для его удовлетворения. Именно этим TSMC в настоящее время и занимается, расширяя в первую очередь производство чипов по техпроцессу 2 нм и 3 нм. Компания планирует увеличить количество пластин 3 нм до 180 тысяч в месяц, тогда как в настоящее время она производит их примерно 150 тысяч в месяц. Количество пластин по техпроцессу 2 нм до конца года должно вырасти до 100 тысяч в месяц.

В рамках оглашения результатов по итогам финансового года генеральный директор TSMC рассказал об ускорении инвестиций в расширение имеющихся у компании предприятий и о строительстве новых производственных мощностей. По его словам, дефицит сохранится как минимум до 2027 года, поскольку NVIDIA, AMD и Apple не планируют снижать свои аппетиты.

Этот дефицит открывает возможности перед другими производителями, такими как Intel. Американская компания является важным партнёром TSMC, но в ближайшие годы планирует запустить собственное производство чипов и начать поставки ведущим игрокам рынка ИИ.