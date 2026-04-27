Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
TSMC планирует увеличить объём производства пластин 3 нм и 2 нм на 20% до конца 2026 года
Дефицит и высокий спрос заставляют ведущего мирового производителя наращивать объёмы производства

Занимающиеся искусственным интеллектом компании в последнее время объявляют о значительном увеличении своих вычислительных мощностей. Это требует от них использования большего количества чипов, главным мировым производителем которых является тайваньская компания TSMC.

Хотя подобный спрос позволяет TSMC хорошо заработать, нужно приложить немало усилий для его удовлетворения. Именно этим TSMC в настоящее время и занимается, расширяя в первую очередь производство чипов по техпроцессу 2 нм и 3 нм. Компания планирует увеличить количество пластин 3 нм до 180 тысяч в месяц, тогда как в настоящее время она производит их примерно 150 тысяч в месяц. Количество пластин по техпроцессу 2 нм до конца года должно вырасти до 100 тысяч в месяц.

Изображение: wccftech.com

В рамках оглашения результатов по итогам финансового года генеральный директор TSMC рассказал об ускорении инвестиций в расширение имеющихся у компании предприятий и о строительстве новых производственных мощностей. По его словам, дефицит сохранится как минимум до 2027 года, поскольку NVIDIA, AMD и Apple не планируют снижать свои аппетиты.

Этот дефицит открывает возможности перед другими производителями, такими как Intel. Американская компания является важным партнёром TSMC, но в ближайшие годы планирует запустить собственное производство чипов и начать поставки ведущим игрокам рынка ИИ.

#intel #процессоры #полупроводники #tsmc
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter