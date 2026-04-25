Хотя у Google есть собственный чат-бот Gemini, компания не откажется помочь в развитии модели Claude

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что Google в настоящее время собирается вложить в компанию Anthropic сумму в размере $10 млрд. После того как будут достигнуты некоторые целевые показатели, будет добавлено ещё $30 млрд. Это даст возможность значительно расширить вычислительные мощности чат-бота Anthropic Claude.

Сумма в $10 млрд будет инвестирована наличными. Для сравнения, в феврале стоимость компании Anthropic составляла $350 млрд, после чего она привлекла дополнительные средства. В частности, сумму в размере $5 млрд вложила Amazon.

Anthropic к настоящему моменту является одним из крупных клиентов облачных сервисов Google. Заключённая сделка предусматривает, что Google займётся обеспечением работоспособности будущих сервисов Claude в процессе ввода в эксплуатацию новых мощностей. Google входит в число немногочисленных компаний с доступом к недавно представленной мощной модели искусственного интеллекта Anthropic Mythos, которая называется опасной для открытого распространения из-за своих огромных возможностей.

Другая статья Bloomberg на этой неделе сообщала, что в Google обеспокоены отставанием на рынке программирования с применением искусственного интеллекта. В настоящее время в этой сфере лидирует именно Anthropic. Google прикладывает немалые усилия к развитию вайб-кодинга, но пока добиться успехов уровня Claude ей не удаётся.